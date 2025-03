Nuovi tablet Xiaomi Pad 7: caratteristiche e prezzi per il mercato europeo

Il Mobile World Congress di Barcellona ha visto la presentazione della nuova gamma di tablet Xiaomi Pad 7, che includono il modello standard e la variante Pro. Questi dispositivi sono concepiti per soddisfare le esigenze di produttività e intrattenimento, offrendo specifiche tecniche elevate, un display ad alta definizione e funzionalità innovative basate sull'intelligenza artificiale. Andiamo a scoprire nel dettaglio le caratteristiche di questi tablet e le loro distinzioni.

Specifiche tecniche di Xiaomi Pad 7 e Pad 7 Pro

I due modelli presentano specifiche molto interessanti. Partiamo da Xiaomi Pad 7: questo tablet è dotato di un display da 11,2 pollici con una risoluzione 3.2K e una densità di 345 ppi, capace di supportare un refresh rate fino a 144Hz. Al suo interno è presente il processore Snapdragon 7+ Gen 3, abbinato a diverse opzioni di RAM e storage: gli utenti possono scegliere tra configurazioni da 8GB con 128GB o 256GB, e 12GB con 256GB di memoria.

Dal punto di vista energetico, il dispositivo monta una batteria da 8.850 mAh, con supporto per la ricarica Turbo da 45W. Per quanto riguarda l'audio, è fornito di quattro altoparlanti con tecnologia Dolby Atmos, per un'esperienza sonora avvolgente. Le fotocamere includono una posteriore da 13MP e una frontale da 8MP, mentre il sistema operativo installato è Xiaomi HyperOS 2. La connettività comprende Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 e USB 3.2 Gen 1, e il dispositivo pesa 500g con uno spessore di soli 6,18mm.

Passando al Xiaomi Pad 7 Pro, le specifiche si elevano ulteriormente. Anche questo modello ha un display da 11,2 pollici con la stessa risoluzione 3.2K. La grande novità è il processore Snapdragon 8s Gen 3, migliore rispetto a quello del modello standard. Per la RAM e lo storage, offre configurazioni da 8GB con 256GB e 12GB con 512GB, facendo lievitare le prestazioni. La batteria rimane da 8.850 mAh, ma con una ricarica più veloce di 67W grazie alla tecnologia HyperCharge, capace di ricaricare il dispositivo in soli 79 minuti. Questo modello si distingue anche nelle fotocamere: posteriore da 50MP e frontale da 32MP, aumentando notevolmente la qualità delle immagini. Anche in questo caso, il sistema operativo è Xiaomi HyperOS 2, ma la connettività migliora ulteriormente con il supporto per Wi-Fi 7.

Design elegante e display avanzato

Entrambi i modelli di tablet presentano un design premium, realizzati in alluminio e caratterizzati da uno spessore molto contenuto di 6,18 mm e un peso di 500 g. Questa leggerezza e compattezza li rendono particolarmente portatili, ideali per l'uso quotidiano e gli spostamenti. Il display 3.2K non solo offre una risoluzione eccezionale, ma con un refresh rate che arriva fino a 144Hz, assicura una fluidità impeccabile durante la visione di contenuti multimediali e nell'esecuzione di attività lavorative.

In più, entrambi i tablet vantano la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light e Flicker Free, che riduce l'affaticamento degli occhi anche durante lunghe sessioni di utilizzo. Questa attenzione al comfort visivo è una delle caratteristiche che rende i modelli Pad 7 adatti per un uso prolungato, sia per lavoro che per intrattenimento.

Potere di calcolo e funzionalità AI con Xiaomi HyperOS 2

Un'altra innovazione significativa di questi tablet è rappresentata da Xiaomi HyperOS 2, che introduce funzionalità intelligenti per migliorare l’esperienza d’uso e la produttività. Tra i punti di forza del nuovo sistema operativo, Xiaomi evidenzia una gestione ottimizzata delle risorse, che consente di operare con maggiore fluidità in tutte le funzioni quotidiane.

Tra le funzionalità più innovative ci sono l'AI Writing, un assistente per la scrittura automatica, utile per prendere appunti e creare documenti in modo semplice e veloce. Anche AI Search è disponibile, fornendo suggerimenti intelligenti per la ricerca di file e note, basati sulle informazioni contestuali. Per facilitare la comunicazione in contesti multilingue, l’AI Interpreter offre traduzione simultanea durante riunioni e interazioni. Inoltre, l’AI Calculator gestisce calcoli complessi, mentre l'AI Gesture Reactions permette di controllare il tablet tramite gesti, migliorando l’interazione senza la necessità di contatto fisico.

Il Pad 7 Pro, infine, offre la modalità workstation, che simula un'esperienza d'uso da PC, con finestre fluttuanti, funzioni di drag & drop avanzate e un multitasking ottimizzato.

Prezzi e disponibilità per il mercato italiano

Dal 2 al 31 marzo, i nuovi tablet saranno disponibili per l'acquisto sulla piattaforma ufficiale mi.com e su Amazon, con varie offerte di lancio che includono tastiere e accessori in bundle. I prezzi ufficiali per il mercato italiano sono i seguenti: per il modello Xiaomi Pad 7, la configurazione 8GB + 128GB sarà offerta a 399,90€, mentre quella da 8GB + 256GB costerà 449,90€. Quest'ultimo modello sarà disponibile in tre colorazioni: Blue, Gray e Green. Gli acquirenti riceveranno in bundle la Xiaomi Pro Keyboard su mi.com, mentre su Amazon ci saranno ulteriori promo con coupon per i clienti Prime.

Per quanto riguarda il modello Xiaomi Pad 7 Pro, il prezzo per la variante da 8GB + 256GB sarà 499,90€, mentre il modello da 12GB + 512GB sarà disponibile a 599,90€. Anche il Pad 7 Pro si presenta in tre opzioni di colore e include promozioni simili per gli accessori. Si segnala anche una versione Matte Glass del Pad 7 Pro, disponibile a partire da 649,99€, unitamente ad ulteriori vantaggi in fase di acquisto. I prezzi per gli accessori, infine, vedono la Xiaomi Pro Focus Keyboard a 249,90€ e la Xiaomi Pro Keyboard a 119,90€.