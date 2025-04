Nuovi strumenti e innovazioni di Adobe alla Creative Conference di Londra

La conferenza Adobe Max 2025 a Londra ha catturato l’attenzione dei creativi di tutto il mondo, presentando innovative funzionalità e strumenti che promettono di trasformare il modo in cui lavoriamo. Dall’intelligenza artificiale generativa Firefly a potenziamenti sostanziali nelle app creative, questa edizione ha mostrato come Adobe continui a supportare i professionisti nel loro processo creativo. L’evento ha regalato momenti di scoperta, dimostrazioni entusiastiche e strumenti che rendono il lavoro più fluido e accessibile a chi cerca di esprimere la propria creatività.

L’impatto dell’intelligenza artificiale nel processo creativo

Il dibattito sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel campo della creatività è inarrestabile e complesso, con diverse opinioni che cercano di delineare il confine tra il sostegno tecnologico e la sostituzione della creatività umana. Durante la conferenza, Deepa Subramaniam, vicepresidente di Creative Cloud, ha espresso chiaramente la filosofia di Adobe: “Se utilizzi l’intelligenza artificiale generativa, vuoi che essa completi, non sostituisca, le tue competenze ed esperienze.” Questa affermazione ha sottolineato l’intento dell’azienda di aiutare i creativi a adottare nuove tecnologie, fornendo strumenti che semplificano le operazioni più tecniche e ripetitive, rendendo più agevole il processo creativo stesso.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Firefly: dalla teoria alla pratica con video generati

Una delle dimostrazioni più affascinanti di Adobe Max è stata senza dubbio quella di Firefly. In particolare, il nuovo modello Firefly Video ha colpito l’attenzione. Questo strumento, unendo un’immagine a un testo, riesce a generare video di varia natura. Tolti con delicatezza i teli che nascondevano questa tecnologia, il pubblico ha potuto osservare un video realizzato in stile claymation. L’estratto che ha emozionato tutti mostrava una figurina di argilla che spingeva un carrello attraverso un suggestivo villaggio toscano, con una precisa narrazione visiva. I dettagli del video, inclusi i movimenti fluidi e l’arguzia della creazione, hanno generato un forte impatto e molteplici discussioni tra i partecipanti.

Quando ho provato personalmente Firefly, ho richiesto un video di una giraffa con un cappello di frutta in Scozia. Sebbene il risultato nell’interpretazione del contesto scozzese non fosse esattamente quello che immaginavo, la rappresentazione della giraffa ha superato le mie aspettative, dimostrando il potenziale sorprendente di questo strumento.

Innovations in Photoshop: generare immagini da riferimenti

Photoshop ha sempre rappresentato un punto di riferimento nel campo della modifica delle immagini, e ora ha integrato nuove funzionalità che ampliano le possibilità creative. Tra queste, la capacità di generare un’immagine sulla base di una composizione di riferimento. Un esempio si è potuto vedere durante la dimostrazione, dove un’immagine di una strada a forma di ferro di cavallo è stata utilizzata insieme a un prompt che descriveva “una tempesta invernale cupa”. Il risultato ha prodotto una serie di scene romantiche, mantenendo sempre l’integrità strutturale del contesto originale.

In un’altra dimostrazione coinvolgente, una semplice scultura realizzata da un bambino è stata utilizzata come base per generare una versione cartone animato di quella stessa figura. Questo approccio mostra come le semplici creazioni infantili possano rivivere con nuovi slanci attraverso la tecnologia.

Strumento di selezione dettagli: un risparmio di tempo significativo

Uno degli strumenti più attesi è il tool di selezione dettagli, che promette di semplificare il processo spesso lungo e dispendioso di rimozione di sfondi complessi. Grazie all’implementazione dell’intelligenza artificiale, Photoshop ha ora la capacità di distinguere con maggiore precisione i particolari di un’immagine. Durante una dimostrazione, è stato possibile isolare completamente una racchetta da tennis utilizzando un solo clic, rimuovendo il fondo con una definizione perfetta. Ogni dettaglio dell’immagine è stato definito con precisione, dimostrando così il potere dell’intelligenza artificiale nel facilitare il lavoro creativo.

In un’altra riuscita dimostrazione, Photoshop ha identificato e delimitato in modo impeccabile la silhouette di una donna in maglione nero su uno sfondo nero, evidenziando come le capacità di questo strumento siano state notevolmente ampliate.

Il nuovo pannello azioni di Photoshop: accessibilità all’arte digitale

Adobe ha rinnovato il Pannello Azioni di Photoshop, rendendo disponibili ben mille azioni differenti, ciascuna delle quale permette di apportare trasformazioni significative all’immagine con un semplice tocco. Grazie a un modello di apprendimento automatico, Photoshop ora suggerisce le azioni più appropriate in base all’immagine caricata. Questa innovazione rende il programma molto più accessibile a chi si sente sopraffatto dalle numerose opzioni. La possibilità di utilizzare frasi in linguaggio naturale consente agli utenti, anche ai meno esperti, di ottenere i risultati desiderati senza dover conoscere la terminologia tecnica.

Durante la demo, ho assistito all’opzione di “far risaltare il soggetto” che ha messo in evidenza un’auto italiana vintage, migliorando contrasto e saturazione per farla emergere nel contesto generale dell’immagine.

Premiere Pro: generare footage aggiuntivo in modo rapido ed efficace

Per i video editor, una delle novità più interessanti è Generative Extend di Premiere Pro. Questo strumento consente di aggiungere qualche secondo di footage a clip già registrate, risolvendo così un problema comune: il bisogno di estendere una parte di un video. Eric Snowden, vicepresidente senior del design di Adobe, ha espresso grande entusiasmo per questa funzionalità, descrivendola come “super fluida” e con risoluzione fino a 4K. La possibilità di generare anche suoni, che non siano né musica né dialoghi, amplia le possibilità creative per ogni produzione video.

Una serie di dimostrazioni ha mostrato come Generative Extend possa prolungare scene, come ad esempio la ripresa di bandiere ondeggianti o il prolungamento delle espressioni di una protagonista, migliorando notevolmente la qualità finale del montaggio video.

La conferenza ha senza dubbio evidenziato un panorama ricco di opportunità per tutti i creativi, incoraggiando un’adozione attenta e ponderata della tecnologia per esprimere al meglio la propria creatività.