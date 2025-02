Nuovi Rumors sul Samsung Galaxy S26: Scontro tra tecnologie di fotografia sotto il display

Nelle ultime settimane, si sono diffusi rumors contrastanti riguardo la possibile introduzione di una fotocamera sotto il display nel Samsung Galaxy S26 Ultra. Mentre un insider, Kro_roe, afferma che questa innovativa tecnologia potrebbe essere in fase di testing per il dispositivo di punta della casa coreana, un altro leaker, PandaFlashPro, suggerisce che la realizzazione di questa funzione è quantomeno improbabile nel breve termine a causa di performance deludenti.

Le dichiarazioni dei leaker: due visioni contrapposte

Il leaker Kro_roe ha rivelato che il Galaxy S26 Ultra sta passando attraverso test con una fotocamera sotto il display, confermando informazioni già emerse da leak precedenti. Secondo queste informazioni, Samsung sarebbe impegnata nel miglioramento della qualità dell'immagine per questa nuova tecnologia, che potrebbe essere integrata nel prossimo smartphone di fascia alta dell'azienda. D'altronde, la voce di PandaFlashPro aggiunge ulteriore indecisione al dibattito, indicando che, a causa delle prestazioni insoddisfacenti attualmente riscontrate con le fotocamere sotto il display, Samsung non avrebbe l'intenzione di adottare questa soluzione per i modelli Ultra per almeno un paio d'anni.

La fotocamera sotto il display: pro e contro

Le fotocamere sottoschermo consentono al sensore di catturare immagini attraverso una sezione specificamente progettata del display, mantenendo parte dello schermo utilizzabile. Tuttavia, la tecnologia presenta delle limitazioni. A causa degli strati aggiuntivi che separano il sensore dalla superficie, le fotografie risultano spesso sfocate rispetto a quelle scattate con una fotocamera frontale tradizionale. Questo problema è evidente anche nel Galaxy Z Fold 6, dove Samsung ha utilizzato un sensore di piccole dimensioni da 4 MP, limitando ulteriormente la qualità delle immagini.

Nel contesto attuale, il Galaxy S25 ha adottato un design con fotocamere frontali "punch-hole", che riducono al minimo l'impatto visivo sul display, senza compromettere la qualità dell'immagine. Il passaggio a una tecnologia più futuristica di fotocamera potrebbe quindi rappresentare un passo indietro, contrariamente all'approccio focalizzato sulla qualità fotografica che ha caratterizzato la serie Galaxy S negli ultimi anni.

Qualità delle immagini o design futuristico?

Samsung ha storicamente puntato sulla qualità della fotocamera per promuovere la sua serie Galaxy S, nonostante l’attuale trend verso l'integrazione di funzionalità AI nei propri dispositivi. Questo ha portato a delle riflessioni su quanto sarebbe saggio per l'azienda sacrificare la qualità della fotocamera per adottare tecnologie di visualizzazione più innovative. Chiaramente, la fotocamera rimane uno degli elementi distintivi di uno smartphone top di gamma come il Galaxy S26 Ultra, rendendo ancora più improbabile che un'implementazione di tecnologia per fotocamera sotto il display possa avvenire a breve.

Mentre non c'è dubbio che Samsung stia esplorando questa tecnologia nel corso dello sviluppo del suo flagship per il 2026, potrebbe non avere senso attendere il Galaxy S26 Ultra solo per la promessa di una fotocamera innovativa sotto il display.

Le altre novità attese nel Galaxy S26

Oltre ai rumor sulla fotocamera, ci sono altre voci riguardanti potenziali aggiornamenti per il Galaxy S26 che potrebbero attrarre l'attenzione degli utenti. Sono previsti miglioramenti significativi come una batteria in silicio-carbonio con maggiore capacità, un chipset a frequenza più alta e, per quanto riguarda il modello Ultra, un'impressionante fotocamera principale da 324 MP, che rappresenterebbe un notevole avanzamento rispetto ai predecessori.

Con il Galaxy S25, S25 Plus e S25 Ultra già sul mercato e disponibili a prezzi competitivi, molti utenti potrebbero trovare più interessante l'acquisto di uno di questi modelli, piuttosto che attendere una tecnologia di fotocamera ancora sperimentale nel Galaxy S26 Ultra.