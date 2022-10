Nuovi prodotti a ottobre e iPhone 6 “vintage”: tutte le novità di Apple

Apple potrebbe effettivamente riservare ai suoi tantissimi fan qualche interessante novità entro questo mese, ma senza una presentazione in pompa magna come nel caso dell’evento Far Out dello scorso 7 settembre.

Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, infatti, la Mela starebbe sviluppando nuovi modelli di iPad Pro, Mac e Apple TV e alcuni di questi prodotti dovrebbero essere rilasciati entro il mese di ottobre. Tuttavia, Gurman continua a credere che sia improbabile che Apple organizzi un evento in questo mese.

Nell’ultima edizione della sua newsletter Power On, il reporter di Bloomberg ha sottolineato che l’evento con protagonisti gli iPhone 14 è stato probabilmente l’ultimo dell’anno per la società del CEO Tim Cook, suggerendo che qualsiasi lancio di iPad, Mac e Apple TV sarebbe stato annunciato con comunicati stampa, briefing con i media e aggiornamenti al negozio online di Apple.

La scorsa settimana sempre Mark Gurman ha riferito che i nuovi modelli di iPad Pro da 11 e 12,9 pollici, MacBook Pro da 14 e 16 pollici e Mac mini con chip della serie M2 sarebbero stati lanciati “molto probabilmente” prima della fine del 2022. Inoltre, Gurman ha poi parlato di una nuova Apple TV, aggiornata con un chip A14 e con 4 GB di RAM, che il colosso di Cupertino avrebbe potuto lanciare entro quest’anno.

Gurman ha poi affermato che Apple ha effettivamente testato il Touch ID sotto lo schermo negli ultimi anni, ma il reporter è convinto che non vedremo questa funzionalità sugli iPhone 15, né tantomeno su altri top di gamma della Mela. Gurman ritiene possibile che Apple stia ragionando su un nuovo iPhone SE con un pulsante di accensione Touch ID sul lato, ma al momento nulla di tutto ciò sembra essere davvero in cantiere.

Un’altra curiosità menzionata nella newsletter di Gurman riguarda i test di Apple sulla funzionalità di monitoraggio del sonno per l’HomePod – non è chiaro quale modello – ma anche qui si presume che il lancio non avverrà a breve.

Apple aggiunge l’iPhone 6 alla lista di prodotti “Vintage”

In attesa di sapere se davvero vedremo qualche nuovo dispositivo di Apple nelle prossime settimane, l’azienda statunitense ha appena aggiornato il suo elenco di prodotti vintage e obsoleti, aggiungendo l’iPhone 6: sono infatti passati più di cinque anni dall’ultima messa in vendita del dispositivo.

L’‌iPhone‌ 6 è stato rilasciato a settembre 2014 insieme all’‌iPhone‌ 6 Plus ed è stato poi lanciato nei negozi nel 2015 come opzione a basso costo dopo il lancio dell’‌iPhone‌ 6s: successivamente è stato interrotto nel 2016 insieme al lancio dell’‌iPhone‌ 7. È stato poi reintrodotto come ‌iPhone‌ a basso costo in alcuni paesi nel 2017 ed è rimasto in vendita fino a settembre 2018.

Come sanno bene i fan della Mela, l’elenco dei prodotti vintage include dispositivi che Apple ha smesso di vendere più di cinque anni fa e meno di sette anni fa. Apple fornisce assistenza e componenti per dispositivi vintage per un massimo di 7 anni ma le riparazioni sono soggette alla disponibilità degli stessi componenti.

I prodotti obsoleti sono invece i device che Apple ha smesso di distribuire in vendita più di sette anni fa. Tutti i servizi hardware sono sospesi per i prodotti obsoleti, ad eccezione dei Mac idonei per la riparazione della sola batteria.

Fonte MacRumors