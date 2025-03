Nuovi problemi per Google: possibile multa dalla Commissione Europea per violazione del DMA

La Commissione Europea ha avviato una nuova procedura contro Google, dando il via a una serie di verifiche che potrebbero risultare in sanzioni pesanti per la multinazionale tecnologica. Al centro dell’accusa c’è la presunta violazione del DMA, il Digital Markets Act, una normativa volta a garantire la concorrenza e la trasparenza nel mercato digitale. In questo contesto, la Commissione sta esaminando il comportamento di Google rispetto alla promozione dei propri servizi, ponendo attenzione sulla tutela della privacy degli utenti.

Accuse al colosso tecnologico

Nell’ambito delle indagini, la Commissione Europea ha dichiarato che Google, controllata da Alphabet, favorirebbe i propri servizi di shopping e di prenotazione di voli e hotel quando gli utenti effettuano ricerche. In particolare, secondo le accuse, il motore di ricerca mostra i servizi di Google in posizioni di vantaggio rispetto a quelli dei concorrenti. Questo comportamento, se confermato, violerebbe la normativa che mira a garantire un mercato equo e competitivo.

In aggiunta, sono state sollevate preoccupazioni riguardo al Play Store di Google, dove gli sviluppatori di app non avrebbero la possibilità di indirizzare gli utenti verso altre piattaforme o canali dove potrebbero trovare prezzi più vantaggiosi per gli stessi servizi. Questa pratica, sebbene Google la difenda come una misura di protezione per gli utenti, è stata etichettata come un ostacolo alla concorrenza.

La difesa di Google: prezzi e sicurezza

Di fronte alle accuse, Google si è difesa sostenendo che l’utilizzo dei propri servizi consenta agli utenti di risparmiare denaro evitando intermediari. Secondo l’azienda, le modifiche richieste dalla Commissione renderebbero più complessa la navigazione per gli utenti che cercano servizi online. In merito all’empasse legato alle app e al Play Store, Google ha affermato di voler garantire un’esperienza sicura, evitando che gli utenti clicchino su link potenzialmente pericolosi che conducono a pagine non affidabili.

Questo tipo di argomentazione non è nuova nel settore tecnologico; ricorda le difese presentate da altri giganti come Apple, che spesso si trovano nella stessa situazione di fronte alla normativa europea e alle critiche sulla gestione della loro piattaforma.

Conseguenze legali e sanzioni possibili

Qualora dovessero essere confermate le violazioni, Google rischia sanzioni severe. Il Digital Markets Act prevede che, per la prima violazione, le aziende possano essere multate fino al 10% del loro fatturato globale annuo. Questo importo potrebbe salire al 20% in caso di recidive, rendendo la questione ancora più seria per Google. Attualmente, le indagini si trovano in una fase preliminare, che permette all’azienda di presentare le proprie difese e sostenere la propria posizione legale.

Questo caso non si limita a Google; l’Unione Europea ha recentemente rivolto l’attenzione anche ad Apple, chiedendo una maggiore interoperabilità tra i suoi dispositivi e quelli di terze parti. Tali iniziative necessitano di un’analisi approfondita delle pratiche attuali sul mercato, con l’obiettivo di garantire una vera concorrenza in un ecosistema digitale che evolve rapidamente.

Il continuo sviluppo di queste questioni giuridiche e commerciali suggerisce che la Commissione Europea rimarrà vigile sulle pratiche di queste importanti aziende tecnologiche, cercando di garantire diritti e libertà per gli utenti e una competizione leale nel settore.