Nuovi laptop RedmiBook: confermato il lancio il 26 maggio

Il marchio cinese Redmi ha organizzato il prossimo 26 maggio un evento di lancio in Cina, quando la società presenterà i suoi nuovi smartphone della serie Redmi 10X. Ora, a soli pochi giorni dall’evento, Redmi ha confermato che in quello stesso giorno ufficializzerà anche la nuova serie di laptop RedmiBook.

Nuovi laptop RedmiBook

Il marchio cinese ha condiviso online un poster che presenta la sagoma di un laptop o come la società chiama questo dispositivo ”RedmiBook”. La didascalia insieme all’immagine recita: “Uno schermo piccolo per giocare non è divertente mentre uno schermo grande per l’ufficio non è portatile. Qual è lo schermo di dimensioni perfette per entrambi? ”

Il poster suggerisce che il prossimo RedmiBook sarà lanciato la prossima settimana e arriverà con un display più grande rispetto allo standard. Sebbene le dimensioni non siano ancora note, questo potrebbe essere un pannello da 16 pollici o 17 pollici. Sappiamo già che Redmi vuole mettere sul mercato almeno tre nuovi portatili. I tre laptop in arrivo basati sui chipset AMD, infatti, erano già stati elencati sul sito cinese JD.com, come: RedmiBook 13, RedmiBook 14 di seconda generazione e RedmiBook 16.

So this month with the new #Redmi #5G smartphones will also be launched some #RedmiBook's 13 / 14S / 16. All products are equipped with an Ryzen 5 processor, which is almost certainly R5 4500U, and all products are equipped with 16GB of memory. pic.twitter.com/6wXdSavmdi — Xiaomishka (@xiaomishka) May 9, 2020

Inoltre un tweet del noto leaker Xiaomishka ci aveva fornito altre importati informazioni tecniche in merito. Pare infatti che questi nuovi dispositivi saranno tutti dotati di un processore Ryzen 5, che è quasi certamente R5 4500U, e di 16 GB di memoria. Per ora non abbiamo altre specifiche, ma prevediamo che la società condividerà ulteriori dettagli nei prossimi giorni.

Come detto, l’evento di lancio è programmato per il 26 maggio in Cina, dove la serie Redmi 10X con Dimensity 820 e questi diventeranno ufficiali. Resta da vedere se Xiaomi ha in serbo anche qualche altra sorpresa per lo stesso evento.

Fonte gizmochina