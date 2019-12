Due nuovi Galaxy Fold2: uno economico a febbraio 2020, l’altro in estate

Come vi abbiamo già accennato, grazie alle foto ”rubate” che sono state pubblicate questa mattina nei social media cinesi, pare che il prossimo smartphone pieghevole della Samsung avrà una forma a conchiglia con un’apertura in verticale molto simile ad un Moto Razr.

Stando sempre alle indiscrezioni sembra che Samsung punti a vendere 6 milioni di dispositivi il prossimo anno e quindi metterà nel mercato ben due smartphone pieghevoli con caratteristiche tecniche e prezzi ben diversi.

L’attuale Samsung Galaxy Fold è un dispositivo con uno spessore di 7.5mm, dispone di un display da 7 pollici con una risoluzione di 2048×1536 pixel e di una fotocamera da 12 megapixel che registra video in 4K. Le caratteristiche tecniche del telefono fanno sì che questo sia venduto nel mercato ad un prezzo abbastanza elevato che si aggira attorno ai 2000€.

Sembra che Samsung voglia invertire rotta e che il 2020 ci regalerà ben due Galaxy Fold: uno più economico uscirà a febbraio, un altro invece più costoso che uscirà ad agosto.

Galaxy Fold2

Il marchio coreano sta lavorando da mesi ad un progetto noto con il nome in codice di Bloom: il nuovo modello Galaxy Fold che dovrebbe avere un design a conchiglia e al suo interno un display da circa sette pollici. Sembra che questo sarà solo il primo modello foldable che entrerà nel mercato nei primi mesi dell’anno, poichè ad agosto pare sarà rilasciato un altro modello.

Stando quindi alle indiscrezioni questi saranno gli aggiornamenti in casa Samsung:

a conchiglia con un prezzo davvero aggressivo ad agosto uscita del secondo Galaxy fold con un prezzo superiore

Il modello in uscita a febbraio non avrà caratteristiche tecniche molto avanzate ed è per questo che Samsung può offrire un modello pieghevole ad un prezzo davvero competitivo.

Secondo il giornale The Korea Herald il modello in uscita a febbraio, sarà presentato in concomitanza con la nuova serie Galxy S11 e avrà un prezzo che si aggirerà attorno agli $845. Samsung ha deciso di lanciare questo primo prodotto con un prezzo molto concorrenziale per cercare di raggiungere un’ampia fascia di mercato.

Dalle foto che abbiamo visto pare che questo foldable avrà nella parte esterna un secondo display che sarà di dimensioni ridotte e verrà utilizzato prevalentemente per leggere le notifiche.

