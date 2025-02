Nuovi diffusori JBL PRX925 e PRX935: una rivoluzione nell'audio professionale

Nel mondo del suono, la qualità e le prestazioni sono elementi imprescindibili, soprattutto per i professionisti dell’audio. JBL ha recentemente presentato i suoi ultimi modelli, i diffusori PRX925 e PRX935. Questi due nuovi altoparlanti promettono di elevare l’esperienza sonora in eventi dal vivo, conferenze e installazioni, portando in dote una serie di miglioramenti rispetto ai loro predecessori, i PRX825 e PRX835, che si sono ritirati dopo quasi un decennio di successi. Scopriamo insieme le caratteristiche principali di questi innovativi diffusori.

Caratteristiche comuni dei nuovi modelli

I modelli PRX925 e PRX935 condividono diverse peculiarità costruttive. La struttura è interamente realizzata in legno di betulla, un materiale noto per la sua robustezza. La finitura Duraflex garantisce inoltre una resistenza elevata agli urti e all'usura, un aspetto fondamentale per un utilizzo professionale.

Un importante aspetto di sicurezza è l’inclusione di un sensore termico avanzato, che spegne automaticamente il diffusore in caso di surriscaldamento. Questo non solo protegge l’apparecchiatura, ma offre anche tranquillità agli operatori in situazioni di intenso utilizzo. Inoltre, il tempo di latenza è stato notevolmente ridotto. Con un delay di solo 1 millisecondo in uscita, questi diffusori superano significativamente la precedente generazione PRX800, che presentava un ritardo di circa 6 millisecondi.

Infine, entrambi i modelli sono coperti da una garanzia di 7 anni, proposta da JBL Professional, a ulteriore conferma della fiducia dell'azienda nella qualità dei propri prodotti.

JBL PRX925: potenza e bassa frequenza

Il modello PRX925 è un diffusore a due vie, equipaggiato con un doppio woofer da 15 pollici e un driver a compressione da 1,5 pollici. Questo lo rende ideale per eventi che richiedono una gestione delle basse frequenze e una potenza sonora notevole, come concerti dal vivo, eventi all'aperto e set di DJ.

Le caratteristiche tecniche promettono un suono profondo e avvolgente, catturando l'attenzione del pubblico e offrendo un'esperienza di ascolto coinvolgente. La costruzione robusta e la tecnologia integrata assicurano anche che i PRX925 possano affrontare le sfide di ambienti dinamici e affollati, dove il volume e la chiarezza sono essenziali.

JBL PRX935: la chiarezza nelle medie frequenze

Passando al modello PRX935, si tratta di un diffusore a tre vie, dotato di un woofer da 15 pollici, un trasduttore delle medie frequenze da 6,5 pollici e un driver a compressione da 1,5 pollici. Questa combinazione offre una copertura sonora completa, con particolare attenzione per la chiarezza vocale, fondamentale in contesti come conferenze e presentazioni aziendali.

L’impiego di questo diffusore si estende non solo a eventi dal vivo, ma anche a installazioni fisse in spazi polifunzionali, dove il miglioramento della parola è un requisito prioritario. Grazie alla sua progettazione, PRX935 riesce a garantire che ogni parola venga ascoltata con nitidezza, anche in ambienti di grandi dimensioni e complessità acustica.

Dettagli sulla disponibilità e sui prezzi

Secondo quanto riferito da JBL, i nuovi diffusori PRX925 e PRX935 arriveranno sul mercato nel mese di aprile. Anche se i prezzi ufficiali non sono stati ancora divulgati, è lecito aspettarsi che rimangano nella fascia di prezzo dei modelli sostituiti. Per riferimento, il JBL PRX825 è stato venduto a 1.699 €, mentre il PRX835 era proposto a 1.999 €. Gli utenti professionali possono già cominciare a prepararsi a integrare queste nuove opzioni nelle loro attrezzature, con la speranza di portare la propria esperienza sonora a un livello superiore.