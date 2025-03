Nuovi dettagli sul design dell’iPhone 17: cambiamenti significativi in arrivo

La presentazione della nuova serie iPhone 17 si avvicina, e gli appassionati di tecnologia possono già contare su nuove rivelazioni riguardo ai modelli che Apple lancerà nel prossimo mese di settembre. Le recenti indiscrezioni, fornite dal noto leaker Sonny Dickson, evidenziano alcune novità significative nel design dell’iPhone 17 Pro, che vanno oltre le attese modifiche alla barra delle fotocamere posteriori.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di notizie personalizzato

Le novità nel design dell’iPhone 17 Pro

Secondo Sonny Dickson, i modelli dummy dell’iPhone 17 Pro mostrano una zona delineata sul retro, che parte appena sotto il modulo della fotocamera e arriva fino al fondo della scocca. Questo dettaglio suggerisce un’innovativa integrazione dei materiali, con Dickson che è certo che “qui il vetro cambierà”. Si tratta di un indizio importante per gli appassionati del marchio, sempre attenti ai cambiamenti estetici e funzionali dei dispositivi Apple.

Secondo quanto riportato da un altro leaker, Fixed Focus Digital, si prevede che i modelli di iPhone 17 Pro utilizzeranno una combinazione di materiali, con una sezione in vetro riservata all’area del logo, integrata in un telaio metallico. Questo spiegherebbe anche le aree rosse visibili nei precedenti rendering CAD dell’iPhone 17 Pro. La scelta di materiali differenti dimostra l’approccio di Apple volto a migliorare sia l’estetica sia la praticità dei suoi dispositivi.

Maggiore resistenza e durata

Fonti come The Information hanno confermato che Apple ha optato per una costruzione che unisce vetro e alluminio nei suoi dispositivi di alta gamma, in un tentativo di aumentarne la resistenza. La parte in vetro permetterà di continuare a utilizzare la ricarica wireless, mentre un telaio parzialmente in alluminio potrebbe ridurre il rischio di rottura. Attualmente, i modelli di iPhone 16 Pro presentano un telaio in titanio, un miglioramento annunciato da Apple al lancio dell’iPhone 15 Pro.

È interessante notare come, a fronte di questo cambiamento, si preveda un ritorno all’alluminio per la nuova serie di iPhone 17, evidenziando un nuovo corso per i materiali. Questo passaggio potrebbe risultare particolarmente interessante per i consumatori attenti al rapporto tra qualità e costo.

Caratteristiche comuni e innovazioni visive

In linea con le voci circolate, i modelli dummy evidenziano l’abbraccio da parte di Apple di un modulo fotocamera orizzontale allungato, posizionato nella parte superiore del retro degli iPhone 17 Pro e dell’iPhone 17 Air, mentre il modello base rimarrà diverso. Anche le transizioni tra i bordi del modulo fotocamera e la cover posteriore sono state migliorate; secondo le prime informazioni, ciò sarebbe dovuto all’adozione di un nuovo processo di giunzione tra vetro e metallo.

Un altro aspetto significativo è la presenza prevista del MagSafe su tutti i modelli di iPhone 17, compreso il nuovissimo ultra-sottile iPhone 17 Air. Questi cambiamenti di design costituiranno una delle trasformazioni visive più marcate per i modelli di iPhone di alta gamma in tempi recenti e promettono di attrarre una vasta gamma di utenti. Gli esperti del settore sono in attesa del lancio ufficiale, quando tutte queste novità verranno finalmente svelate.