Ecco nuovi dettagli sul Galaxy S11+ e sulla fotocamera da 108MP

Alcuni giorni fa vi abbiamo parlato del nuovo Galaxy S11+ e di come questo potrebbe avere una fotocamera da 108MP con un sensore personalizzato.

Tutte queste notizie ci erano arrivate tramite l’account Twitter di IceUniverse che aveva reso pubbliche informazioni secondo le quali il sensore da 108 Megapixel del prossimo Samsung Galaxy S11+ potrebbe non essere lo stesso di quello realizzato in collaborazione con Xiaomi.

Sempre un tweet della scorsa settimana annunciava come Samsung avrebbe in programma di presentare la linea di smartphone Galaxy S11 ed il Fold a conchiglia il 18 febbraio 2020 a San Francisco.

Nuovi dettagli sul Galaxy S11+

Ice universe, inoltre, in questi giorni ci sta svelando sempre nuovi dettagli sul Galaxy S11+ e maggiori notizie in merito alle fotocamere che saranno presenti.

Secondo le sue informazioni la parte destra della smartphone non è ancora nota, mentre la parte sinistra vedrà la presenza di diversi obiettivi: un ultra-grandangolare, un principale, una periscopica (riportata di forma quadrata). Non dovrebbero mancare un ToF e, ovviamente, il flash LED.

Nel precedente articolo che abbiamo pubblicato, vi abbiamo parlato di come il nuovo Samsung Galaxy S11+ potesse essere dotato di un sensore dalle prestazioni superiori rispetto all’ISOCELL Bright HMX ipotizzando che Samsung stesse lavorando su una versione personalizzata del sensore. In realtà il sensore di nuova generazione da 108 Megapixel sembra si chiamerà ISOCELL Bright HM1 e sembra essere una tecnologia più avanzata in grado di migliorare notevolmente gli scatti in situazioni di scarsa luminosità.



Stando a tutte le informazioni pubblicate su Twitter sembra che lo smartphone avrà sensore di 1/1,3″, 108MP, 9 pixel in 1 dalla dimensione complessiva di 2,4µm.

Ecco quindi come potrebbe presentarsi l’ultimo Galaxy S11 Plus: supportato dai processori Snapdragon 865 ed Exynos 9830, accompagnato da 12 GB di RAM, sensore delle impronte digitali sotto il display, fotocamera anteriore posizionata al centro.

Fonte Twitter Ice universe