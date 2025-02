Nuovi attacchi cyber: spionaggio su WhatsApp e sicurezza dei dispositivi mobili

Negli ultimi giorni, l'attenzione si è concentrata su un allarmante attacco informatico che ha messo nel mirino giornalisti e attivisti, tra cui anche italiani. Questi individui hanno subito intrusioni tramite WhatsApp, un fenomeno che solleva preoccupazioni significative riguardo alla sicurezza dei dispositivi mobili. Al centro di questo attacco c'è "Graphite", un sofisticato sistema di spionaggio messo a punto da Paragon Solutions, un'azienda israeliana. La vulnerabilità sfruttata è nota come “zero day”, un problema per il quale non sono ancora disponibili aggiornamenti di sicurezza per i sistemi operativi di molti smartphone, rendendo la situazione critica.

Come funziona l'attacco tramite Graphite

Sebbene i dettagli specifici del funzionamento di Graphite non siano del tutto chiari, gli esperti hanno identificato alcune modalità di attacco. La tecnica più probabile impiega l'invio di un "payload", come un PDF o un'immagine, destinato alla vittima. Questo elemento, apparentemente innocuo, viene aperto dalla persona presa di mira, il che consente ai criminali informatici di guadagnare accesso al dispositivo. Una volta attivato, il software spia si insinua nella memoria del telefono, diventando attivo e operativo. La natura subdola di questa minaccia inquieta, poiché riesce a ingannare anche gli utenti più cauti.

È fondamentale comprendere che Paragon Solutions ha progettato questo sistema per colpire sia dispositivi Android che iPhone. La capacità di sfruttare falle nei sistemi operativi genera un rischio costante per la privacy di milioni di utenti. Gli analisti avvertono che questi attacchi non solo mettono a repentaglio la sicurezza personale, ma alimentano anche preoccupazioni su possibili violazioni delle informazioni sensibili.

Precauzioni per proteggere i propri dispositivi

Rocky Cole, co-fondatore di una rinomata software house specializzata in sicurezza mobile, ha delineato alcune misure preventive. Secondo Cole, un modo semplice per proteggere il dispositivo è effettuare un riavvio regolare dello smartphone. Questa operazione, consigliata quotidianamente, interrompe l'esecuzione dei programmi attivi in background, compresi eventuali malware. È un approccio che riduce significativamente il rischio di mantenere software malevolo operativo, poiché molti exploit esistono solo nella memoria temporanea del dispositivo.

Riavviando il telefono, la memoria RAM e il contenuto volatile vengono completamente cancellati. Sebbene questa non sia una soluzione definitiva, rappresenta un primo passo per proteggere il proprio smartphone da attacchi specifici, come gli attacchi zero clic. Tuttavia, non si tratta dell’unica misura. È essenziale anche mantenere l'operatività del sistema sempre aggiornata e limitare l'installazione di app ai soli store ufficiali.

Ulteriori misure di sicurezza per gli utenti di iPhone

Per gli utenti di iPhone che possono trovarsi in situazioni di rischio elevato, esiste la "modalità isolamento", accessibile tramite Impostazioni e successivamente Privacy e Sicurezza. Questa modalità è progettata per garantire un'ulteriore protezione contro attacchi informatici estremamente sofisticati e rari. Quando attivata, l'iPhone modifica il proprio funzionamento standard, imponendo limiti severi su determinate app, funzionalità e vari siti web.

Questa funzionalità è particolarmente utile per ridurre la superficie di attacco, rendendo più difficile per uno spyware mirato colpire il dispositivo. Inoltre, la modalità potrebbe disabilitare alcune funzioni, rappresentando un compromesso tra praticità e sicurezza.

Gli utenti sono esortati a rimanere vigili e a seguire le indicazioni per proteggere i propri dati. La sicurezza informatica è un territorio in continua evoluzione, e restare informati è fondamentale.

Per approfondire notizie e aggiornamenti sulla cybersicurezza, si invita a consultare la sezione dedicata di Macitynet, un punto di riferimento per chi desidera rimanere informato su questi temi cruciali.