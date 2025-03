Nuove voci su prodotti Apple: l'attesissimo iphone pieghevole e aggiornamenti su ios 19

L'attesa cresce intorno ai nuovi dispositivi Apple. Ming-Chi Kuo, esperto del settore, ha anticipato alcune novità sul primo iPhone pieghevole, previsto per il 2026, e Mark Gurman ha riferito di sviluppi interessanti per iOS 19 e Siri. Vediamo più nel dettaglio le ultime notizie e ciò che ci aspetta.

Le previsioni di kuò sul primo iphone pieghevole

Ming-Chi Kuo, analista noto per le sue fonti nel settore, ha condiviso le sue previsioni sul futuro iPhone pieghevole. Secondo le sue informazioni, il dispositivo adotterà un design a libro, abbandonando il tradizionale piegamento dall'alto verso il basso.

Kuo prevede che l'iPhone pieghevole avrà un display esterno da 5,5 pollici e uno interno da 7,8 pollici. A differenza degli altri modelli, non ci sarà il Face ID, ma sarà presente il Touch ID integrato nel pulsante laterale. Per quanto riguarda il prezzo, stima che sarà compreso tra 2.000 e 2.500 dollari, un costo non indifferente.

La progettazione del dispositivo sembra avere delle caratteristiche innovative, come l'assenza di pieghe visibili e uno spessore di circa 9-9.5 mm quando chiuso, riducendosi a 4.5-4.8 mm quando aperto. Inoltre, il sistema di cerniera utilizzerà acciaio inossidabile e titanio, rendendo il dispositivo elegante e resistente. Kuo prevede che le vendite iniziali si aggireranno tra i 3 e i 5 milioni di unità nel 2026, ma questo limite non è dovuto alla domanda di mercato, quanto piuttosto alle complesse dinamiche produttive.

È importante notare che Kuo sta trattando queste informazioni come previsioni e non come dati ufficiali. Sebbene i dettagli sul design e le specifiche tecniche possano sembrare accurati, le stime di prezzo restano ancora da confermare. Comunque, questa panoramica offre spunti interessanti su ciò che ci potremmo aspettare.

Aggiornamenti su ios 19 e siri

Il weekend scorso, Mark Gurman ha fornito aggiornamenti sullo sviluppo di iOS 19, segnalando potenziali ritardi per alcune funzionalità di Siri. Secondo Gurman, la nuova versione di Siri, basata su un modello linguistico di grandi dimensioni, è ancora in programmazione per il lancio con iOS 19, ma potrebbe arrivare verso la fine del ciclo di rilascio nel 2026. Vi sono tuttavia delle notizie poco rassicuranti riguardo al potenziamento delle funzionalità di Siri in stile chatbot.

Le nuove funzionalità più conversazionali, attese per la conferenza WWDC a giugno, potrebbero slittare a iOS 20 del prossimo anno. Sebbene la competizione con OpenAI e altri assistenti virtuali si faccia sempre più agguerrita, Gurman sostiene che i ritardi riportati siano stati amplificati da opinioni esterne.

Apple ha intrapreso un approccio progressivo, introducendo gradualmente migliorie per Siri, e non sembra intenzionata a stravolgerne il funzionamento in un solo colpo. L'enorme base di utenti attuale di Siri suggerisce che l'azienda preferisca un'evoluzione sostenibile piuttosto che cambiamenti radicali. In questo panorama, mentre ci si può preoccupare di rimanere indietro rispetto alla concorrenza, Apple conta sulla solidità del proprio ecosistema e delle proprie tecnologie per mantenere un vantaggio competitivo.

Con queste novità, l'interesse verso prodotti Apple continua a crescere. Aspettando ulteriori sviluppi, è chiaro che i fan del marchio avranno molto di cui parlare nei prossimi mesi.