Nuove tendenze nel design smartphone: il Blade GT Ultra si ispira a Nothing

La recente evoluzione del design degli smartphone offre uno spaccato interessante sulle nuove proposte di mercato. In particolare, Nothing ha saputo distinguersi con il suo stile unico, caratterizzato da un'estetica trasparente e un uso creativo delle luci LED posteriori. Questo approccio non solo ha reso i telefoni della serie come Phone 2, Phone 2a e i prossimi Phone 3a e 3a Pro ben riconoscibili, ma ha anche stimolato altre marche a cimentarsi con simili soluzioni stilistiche.

L’ispirazione di altri brand: il caso di Infinix e Doogee

Non sorprende che altri brand stiano cercando di replicare il successo ottenuto da Nothing. In particolare, Infinix ha lanciato il GT 10 Pro, un dispositivo che prova a emulare le caratteristiche distintive del design di Nothing. Anche la casa produttrice di dispositivi rugged, Doogee, entra nel gioco con il lancio del suo Blade GT Ultra al Mobile World Congress 2025. Quest’ultimo viene pubblicizzato come il telefono rugged più sottile, ma con uno spessore di 10,5 mm e un peso di 260 g, si dimostra comunque più ingombrante e pesante rispetto ai telefoni tradizionali come il Xiaomi 15 Ultra.

Design e funzionalità del Blade GT Ultra

Doogee ha attentamente studiato il design di Nothing, proponendo un aspetto estetico simile attraverso un'illuminazione LED ben posizionata sul retro del telefono. Questo dispositivo include un anello LED che avvolge la parte centrale posteriore, assieme a zone luminose accanto e sotto l'isola della fotocamera. La personalizzazione dell'illuminazione è un'altra caratteristica interessante, in quanto può attivarsi in risposta alle notifiche in arrivo o durante la riproduzione musicale.

In aggiunta all'illuminazione, il Blade GT Ultra si sforza di replicare la trasparenza tipica del design di Nothing, con viti visibili e connettori esposti che contribuiscono a un look distintivo. Sebbene non sia stato possibile testare il dispositivo, la sua estetica chiaramente ispirata a Nothing consente di differenziarsi dalla concorrenza nel settore degli smartphone rugged.

Specifiche tecniche: un potente concorrente

Il Blade GT Ultra è alimentato dalla piattaforma Dimensity 7300, e presenta un pannello LCD da 6,72 pollici con refresh rate di 120 Hz, 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Inoltre, il telefono è dotato di una batteria da 5500 mAh con ricarica da 18 W, creando così un pacchetto all'apparenza robusto e competitivo. Il dispositivo entra nella categoria degli smartphone rugged e si distingue anche per il sistema operativo Android 14 di serie, senza però indicazioni precise sul rilascio di Android 15.

La sensazione generale è che Doogee punti su una combinazione di qualità costruttiva e design “unico” per differenziare il proprio prodotto dagli altri telefoni rugged disponibili sul mercato. Il Blade GT Ultra sarà disponibile in alcune regioni a partire da questo mese, con un prezzo di lancio di 399 dollari. C’è curiosità nel vedere come questo modello si posizionerà tra la crescente offerta di smartphone ispirati a design distintivi.