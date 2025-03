Nuove tecnologie all’orizzonte per gli AirPods: telecamere e intelligenza artificiale per un’esperienza audio rivoluzionaria

Apple sta seriamente considerando l’integrazione di telecamere avanzate nei suoi futuri AirPods, come riportato da Mark Gurman di Bloomberg. Questa innovazione potrebbe segnare un significativo passo avanti nell’interazione tra hardware e intelligenza artificiale nei dispositivi dell’azienda.

Un passo verso l’innovazione con Mike Rockwell

Recentemente, Mike Rockwell è stato nominato nuovo responsabile dello sviluppo di Siri, un ruolo che potrebbe favorire l’inserimento di tecnologie avanzate nei prodotti Apple. Rockwell, con una solida esperienza nel settore hardware, potrebbe contribuire a rafforzare l’aspetto dell’intelligenza artificiale nei futuri dispositivi. Stark suggerisce che Apple stia attivamente esplorando l’idea di AirPods dotati di telecamere, le quali sarebbero in grado di raccogliere informazioni e migliorare l’esperienza dell’utente.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Telecamere a infrarossi: il nuovo standard tecnologico?

Le telecamere previste per i nuovi AirPods non saranno telecamere tradizionali, ma sensori a infrarossi. Questa tecnologia, già utilizzata in dispositivi come il sistema Face ID degli iPhone, offre opportunità interessanti per l’interazione dell’utente con il sistema audio. Secondo il noto analista della catena di approvvigionamento Apple, Ming-Chi Kuo, la produzione di massa di questi AirPods è pianificata per il 2026.

Esperienza audio spaziale e interazione gestuale

Le nuove versioni di AirPods promettono di migliorare l’esperienza di ascolto, soprattutto in combinazione con dispositivi come il Vision Pro di Apple. Kuo ha descritto come, quando un utente guarda un video con il Vision Pro e indossa i nuovi AirPods, i suoni provenienti da direzioni specifiche possono essere enfatizzati in base all’orientamento della testa dell’utente. Questa funzionalità mira a rendere l’audio più immersivo e a migliorare l’esperienza complessiva con realtà virtuale e aumentata.

In aggiunta, le telecamere a infrarossi potrebbero consentire anche un controllo gestuale in aria, il che rappresenterebbe un’evoluzione significativa nell’interazione con i dispositivi Apple, permettendo di utilizzare movimenti delle mani per navigare tra le varie funzionalità.

Tempistiche di lancio dei nuovi AirPods

Se il programma di produzione previsto rimane nei tempi stabiliti, i nuovi AirPods dotati di telecamere a infrarossi potrebbero arrivare sul mercato tra il 2026 e il 2027. Questa tempistica suggerisce che Apple è pronta a lanciarsi in una nuova era di tecnologia audio, che non solo potrebbe ridefinire la modalità di ascolto degli utenti, ma anche l’interazione con i dispositivi che circondano la loro vita quotidiana.