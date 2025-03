Nuove sfide nel racing: Sony aggiorna GT Sophy per rendere Gran Turismo 7 più coinvolgente

Nel 2022, un gruppo di ricercatori di intelligenza artificiale di Sony ha progettato un agente AI capace di sorprendere in Gran Turismo 7, il celebre gioco di corse. Chiamato GT Sophy, questo sistema non si limita a controllare i veicoli, ma ha assimilato anche tattiche di gara, strategie competitive e addirittura modi di comportarsi in pista. Una dimostrazione delle sue capacità è avvenuta nel 2021, quando ha sfidato i migliori giocatori umani, ottenendo una vittoria schiacciante con 104 vittorie a fronte di 52 sconfitte.

GT Sophy: da campione a compagno di gara

Dopo i successi iniziali, Sony e Polyphony Digital si sono concentrate sul rendere GT Sophy non solo un avversario formidabile, ma anche un partner di gioco per chiunque voglia cimentarsi in Gran Turismo 7. L’intento è quello di trasformare l’esperienza di corsa, rendendola più accessibile e divertente per i giocatori di tutti i livelli. La versione più recente, GT Sophy 2.1, è stata presentata nel nuovo aggiornamento del gioco, aumentando le piste su cui è disponibile e permettendo la creazione di gare personalizzate.

Da tre anni, Sony collabora con Polyphony Digital, cercando di capire come l’intelligenza artificiale possa arricchire il gameplay. Kaushik Subramanian, scienziato senior presso Sony AI, ha dichiarato che con GT Sophy 2.1, i giocatori possono avere maggiore libertà nell’interazione con l’AI. Questa versione permetterà ai piloti di affinare il proprio stile di gara e testare nuove strategie, migliorando così le proprie abilità al volante.

L’integrazione dell’intelligenza artificiale nel racing

L’innovazione portata da GT Sophy non si limita all’abilità di correre, ma include una serie di fattori che rendono i combattimenti nel gioco più appassionanti. Il sistema ha appreso che la competizione non è solo una questione di velocità pura, ma anche di tattiche in pista e rispetto per gli altri concorrenti. Tali elementi sono stati cruciali per creare un’intelligenza artificiale che possa mimare il comportamento umano, rendendo la gara e l’interazione con i giocatori più realistiche e coinvolgenti.

Il miglioramento delle capacità di GT Sophy non solo aumenta il livello di sfida, ma incoraggia anche i giocatori a esplorare diverse modalità di gioco e approcci strategici. Questa generazione di AI segna un passo significativo nel mondo dei videogiochi, dove il fine-tuning dell’esperienza di gara diverge notevolmente da quella tradizionale, offrendo opportunità sempre più variegate.

L’impatto di GT Sophy sulla comunità di Gran Turismo

Con il debutto di GT Sophy 2.1, Sony si propone di riunire i giocatori sotto un’intento comune: il divertimento in pista. La possibilità di personalizzare le corse è un’importante innovazione, che consente agli utenti di adattare il livello dell’intelligenza artificiale secondo le loro preferenze e abilità. Ciò aumenta il coinvolgimento della comunità, poiché ora chiunque può cimentarsi e affinare il proprio stile di guida in un ambiente stimolante.

In questo modo, l’aggiornamento suggerisce un’evoluzione che va oltre la semplice competizione tra macchina e pilota. I giocatori possono scoprire le diverse dinamiche di gara, con la consapevolezza che ognuna di esse contribuisce a perfezionare le loro capacità. Allo stesso tempo, il lavoro continuo di Sony e Polyphony Digital per migliorare l’esperienza di gioco dimostra l’impegno nel rendere Gran Turismo 7 non solo un gioco, ma un vero e proprio viaggio nel mondo delle corse automobilistiche.