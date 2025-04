Nuove rivelazioni sul Moto Razr 60 Ultra: caratteristiche attese e data di lancio

Novità interessanti per gli appassionati di tecnologia: si avvicina il lancio del Moto Razr Plus 2025, e le ultime indiscrezioni riguardanti il modello internazionali, il Moto Razr 60 Ultra, promettono diverse innovazioni hardware. Con una possibile data di lancio fissata per il 24 aprile, Motorola si prepara a svelare ulteriori dettagli sui suoi pieghevoli, e le specifiche trapelate accendono l’aspettativa tra i consumatori.

Caratteristiche dello schermo

Il Moto Razr 60 Ultra si presenta con un display principale di 7 pollici LTPO AMOLED, con risoluzione 1440p, in grado di garantire una fluidità eccezionale grazie al refresh rate di 165Hz. Un aspetto notevole è la luminosità, che può toccare i 4.500 nits, rendendo lo schermo particolarmente visibile anche in condizioni di forte illuminazione. Questo modello sarà dotato anche di un display secondario di 4 pollici, in tecnologia pOLED flessibile LTPO AMOLED, che offre una luminosità massima di 3.000 nits, con le stesse prestazioni di refresh rate, sempre a 165Hz. Queste caratteristiche forniscono non solo un’esperienza visiva superiore, ma anche una risposta rapida in tutte le situazioni d’uso.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Potenza e prestazioni

Sotto la scocca, il Moto Razr 60 Ultra sarà alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Questo chipset di ultima generazione promette prestazioni notevolmente superiori rispetto al suo predecessore, e si prevede che offrirà supporto per 16GB di RAM LPDDR5x e 512GB di spazio di archiviazione UFS 4.0. Questa combinazione garantirà un funzionamento impeccabile anche con le applicazioni più impegnative, un passo avanti che gli utenti attendevano. La capacità della batteria dovrebbe aumentare fino a 4.700mAh, un incremento rispetto ai 4.000mAh del modello dell’anno precedente. Questa novità si accompagna a una ricarica più rapida, con caricabatterie cablato TurboPower da 68W e ricarica wireless da 30W, assicurando una ricarica efficiente e veloce.

Fotocamere migliorate

Il comparto fotografico del Moto Razr 60 Ultra presenta un doppio sensore principale da 50MP con apertura ƒ/1.8 e stabilizzazione ottica dell’immagine, affiancato da un sensore ultrawide sempre da 50MP, adatto anche per scatti macro. Per le selfie, il dispositivo vanta un sensore frontale da 50MP, che contribuisce a una qualità elevata delle immagini, perfetto per gli amanti dei social media e dei contenuti visivi di alta qualità. Rispetto agli scatti offerti dal modello dell’anno scorso, questa configurazione potrebbe rappresentare un miglioramento significativo, soprattutto per coloro che desiderano prestazioni fotografiche di alto livello.

Attesa per il lancio

Designer e appassionati di tecnologia si preparano con entusiasmo al 24 aprile, data in cui Motorola potrebbe rivelare ufficialmente il Moto Razr Plus 2025. Con l’arrivo di nuove informazioni sulle specifiche, cresce l’anticipazione per come il nuovo modello si distinguerà nel mercato dei pieghevoli. Sebbene le indiscrezioni attuali forniscano un quadro interessante, permangono dubbi su alcune caratteristiche tecniche, come la differenza tra il modello Ultra e il Plus, e la potenziale scelta di RAM. La varietà di colore, che comprende rosso, verde, legno, nero e rosa, potrebbe soddisfare i gusti di un pubblico diverso. Gli utenti possono già iniziare a valutare le opzioni mentre il countdown al lancio entra nella fase decisiva.