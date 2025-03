Nuove rivelazioni sui modelli fittizi di iPhone 17: design metallico e vetro rivisitato

Un leaker ha recentemente svelato un nuovo set di modelli fittizi per l’iPhone 17, basati su disegni CAD, riportando un dettaglio inedito. Questi mockup dei modelli iPhone 17 Pro suggeriscono importanti novità riguardo alla struttura del retro, evidenziando le aree che saranno in metallo e quelle in vetro.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di notizie personalizzato

La nuova combinazione di metallo e vetro

Nella fine del 2024, si era vociferato che i modelli iPhone 17 Pro e Pro Max avrebbero presentato un design innovativo per il retro, caratterizzato da un mix di alluminio e vetro. Il retro dei modelli Pro sarà composto in parte da alluminio e in parte da vetro. Nello specifico, la parte superiore del retro avrà una nuova struttura con un’ampia protuberanza per la fotocamera, realizzata in alluminio piuttosto che nel tradizionale vetro 3D. La porzione inferiore rimarrà in vetro per consentire la ricarica wireless.

Questa informazione aveva suscitato un certo entusiasmo, ma in aggiunta c’era stata una notizia secondo cui Apple avrebbe abbandonato l’uso del titanio per questi modelli. Tuttavia, tale affermazione potrebbe essere frutto di fraintendimenti legati all’interpretazione di un linguaggio poco chiaro.

Al momento, non erano state fornite ulteriori indicazioni specifiche su come il retro dei dispositivi sarebbe stato suddiviso tra sezioni in metallo e vetro, ma ora la situazione sembra essere cambiata grazie alle recenti rivelazioni.

Modelli fittizi con nuove marcature

Sonny Dickson ha condiviso immagini di modelli fittizi che mostrano nuovi marcatori. Nelle foto, è ben visibile la posizione del caricatore MagSafe, assieme a rettangoli arrotondati posizionati sotto le nuove protuberanze per la fotocamera, che sembrano delineare le aree destinate al vetro. Questi dettagli potrebbero fornire ulteriori indizi sul design finale dell’iPhone 17.

Le scoperte emerse dai modelli fittizi sono sicuramente degne di nota. L’interesse per la divisione apparentemente netta tra metallo e vetro suscita curiosità e attesa tra gli appassionati del marchio. Le innovazioni nel design degli smartphone sono continuamente seguite con attenzione, in quanto potrebbero influenzare le scelte dei consumatori e il mercato complessivo.

Queste nuove informazioni si affiancano alle attese già generate intorno al lancio degli iPhone 17, che promette di portare novità significative sia in termini di estetica che di funzionalità. Le risposte del pubblico a queste innovazioni saranno fondamentali per comprendere il successo della prossima generazione di dispositivi Apple.