Nuove restrizioni per i chip ai: TSMC raggiunge una nuova fase nella controversia con la Cina

Dallo scorso novembre, il panorama tecnologico globale ha subito un cambiamento significativo. TSMC, il principale produttore al mondo di chip, ha interrotto la spedizione di componenti per l'intelligenza artificiale verso la Cina, seguendo l'ordine del governo statunitense. Questo divieto, scaturito dopo la scoperta di un chip TSMC in un processore AI di Huawei, segna il culmine di una crescente tensione economica e politica fra Stati Uniti e Cina sul tema delle tecnologie avanzate. Mentre siamo entrati nel secondo mese del 2025, il gigante taiwanese ha implementato nuove restrizioni nel tentativo di limitare ulteriormente l'accesso della Cina ai suoi componenti semiconductori di alto livello.

Le nuove regole di TSMC in Cina

Il 31 gennaio 2025, TSMC ha annunciato di aver inasprito le normative riguardanti l'ordine e la produzione di chip per designers cinesi fabless. Questi progettisti, che non possiedono impianti di produzione, sono ora costretti a fare richiesta per costruire i loro chip utilizzando un nodo di processo di 16nm o inferiore soltanto attraverso un'azienda di assemblaggio e test approvata dal governo statunitense. Questo cambiamento mira a mantenere il controllo sull’accesso dei chip più potenti, specialmente quelli utilizzati per l'addestramento dell'AI.

La conformità a queste regole implica che le aziende cinesi debbano necessariamente interagire con fornitori di assemblaggio statunitensi, metodi che complicano ulteriormente il quadro per i produttori cinesi che desiderano accedere a tecnologie avanzate. Da un lato, TSMC governa strettamente la sua produzione per garantire che i chip non finiscano nelle mani sbagliate, dall’altro il governo degli Stati Uniti continua a esercitare pressioni affinché le tecnologie sensibili rimangano lontane da Pechino.

Le sanzioni e i limiti imposti

Le nuove normative statunitensi hanno reso sempre più difficile per le aziende cinesi ottenere chip che superano i 30 miliardi di transistor prodotti con processi da 16nm o inferiori. Senza una licenza specifica concessa dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, l'accesso a questi chip sarà precluso. Anche le aziende collegate, come quelle operanti a Taiwan e nelle nazioni alleate, devono ora perseguire permessi specifici nel caso di vendite a clienti autorizzati. Ciò evidenzia una crescente complicazione nel flusso commerciale che già si presentava difficile a causa delle tensioni geopolitiche recenti.

Ad esempio, il modulo AI cinese DeepSeek-R1 ha utilizzato 2.048 schede Nvidia H800, progettate su un nodo da 4nm e caratterizzate da oltre 80 miliardi di transistor. Tale potenza, abbinata all’inefficienza energetica, fa di queste schede un elemento di grande attrazione per gli sviluppatori di AI, ma la loro esportazione verso la Cina è ora ostacolata dalle restrizioni. Questo caso ha attirato l'attenzione delle autorità, che ora investigano su come DeepSeek sia riuscita ad acquisire questi chip, in particolare a causa di una potenziale intermediazione avvenuta a Singapore.

Le reazioni e le implicazioni industriali

Secondo le recenti dichiarazioni di Nvidia, l'azienda non ha trovato prove di varie violazioni legali da parte di DeepSeek, ma ha ribadito che è fondamentale che i propri partner seguano le leggi. Nel frattempo, soggetti come Apple, AMD, Intel e MediaTek potrebbero continuare a ricevere licenze anche per chip con una quota di transistor oltre il limite di 30 miliardi. Tuttavia, vari produttori che in passato hanno venduto GPU senza restrizioni ora dovranno attraversare un processo di licenza molto più rigoroso.

Ciò che desta preoccupazione è che le restrizioni di TSMC appaiono, in certi casi, anche più severe delle stesse sanzioni imposte dai governi occidentali. Questo scenario rende il futuro della produzione e dell'esportazione di chip un tema complesso e delicato, con implicazioni che si riflettono non solo nel mondo della tecnologia, ma anche in quello della geopolitica. Le conseguenze di queste misure potrebbero cambiare le dinamiche di mercato e alimentare ulteriori conflitti economici tra le potenze globali.