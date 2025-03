Nuove regole nel Regno Unito per il contenuto online: Elon Musk e le implicazioni per le Big Tech

Il Regno Unito ha avviato l’applicazione della sua nuova legge sulla sicurezza online, una normativa innovativa che richiede alle aziende tecnologiche di monitorare e rimuovere contenuti ritenuti pericolosi. Le Big Tech potrebbero affrontare sanzioni significative, e figure di spicco come Elon Musk, proprietario di X, si trovano nel mirino delle autorità per possibili violazioni. La legge, definita da alcuni come una forma di censura, elenca una serie di reati che le piattaforme devono gestire con urgenza.

I dettagli della legge sulla sicurezza online

La Online Safety Act impone a tutte le piattaforme tecnologiche di prendere misure concrete per identificare e rimuovere contenuti dannosi, con sanzioni che possono raggiungere il 10% del fatturato globale delle aziende inadempienti. Le conseguenze di una violazione grave includono la possibilità di chiusura di piattaforme popolari come X, oltre alla potenziale incarcerazione di dirigenti responsabili, nel caso in cui Ofcom, l’autorità britannica competente in materia di sicurezza online, riscontri infrazioni particolarmente gravi.

Tra i reati prioritari da monitorare, ci sono contenuti illegali legati al terrorismo, sfruttamento sessuale di minori, traffico di esseri umani, traffico di sostanze stupefacenti e violazioni della protezione degli animali. Tuttavia, la legge non si limita a queste categorie, ma include anche contenuti che possono trovarsi in aree di ambiguità legale, come pornografia estrema, molestie e comportamenti controllanti.

Critici come Matthew Lesh, esperto di politiche pubbliche all’Institute of Economic Affairs, hanno espresso preoccupazione riguardo alla legge, mettendo in discussione la legittimità della possibilità che le piattaforme possano essere penalizzate o i loro dirigenti incarcerati per non aver rimosso contenuti adeguatamente. Secondo Lesh, “l’idea che Elon Musk, o qualsiasi dirigente di social media, possa finire in prigione per non aver rimosso abbastanza contenuti dovrebbe allarmare chiunque tenga alla libertà di espressione.”

La reazione di Elon Musk e i dubbi su Donald Trump

Elon Musk ha lasciato intendere che spera in un intervento dell’ex presidente Donald Trump, augurandosi che il politico americano possa alleviare le pressioni derivanti dall’OSA. In occasione dell’avvio dell’applicazione della legge, Musk ha affermato: “Grazie al cielo, Donald Trump sarà presidente proprio in tempo,” evidenziando la sua aspettativa che Trump trovi un accordo con il governo britannico utile all’industria tecnologica.

Dallo scorso anno, Musk ha avuto numerosi scontri con i regolatori britannici, resistendo alle richieste del governo di rimuovere contenuti di disinformazione durante disordini pubblici, definiti i peggiori in Inghilterra negli ultimi dieci anni. Secondo quanto riportato, Musk ha cercato di controbattere affermando che X non intende censurare gli utenti britannici.

Inoltre, Musk ha criticato l’OSA, insinuando che il governo guidato dal Primo Ministro Keir Starmer stesse “rilasciando pedofili condannati per incarcerare persone per post sui social.” Tuttavia, tale affermazione ha destato molte polemiche, in quanto, se considerata disinformazione che potrebbe incitare alla violenza, tale pubblicazione rischierebbe di essere bannata dall’OSA.

Le prospettive per il futuro e l’impatto su Musk

La situazione attuale solleva interrogativi su come si articoleranno le relazioni tra Musk e il governo britannico nell’ambito della nuova legislazione. Se Trump dovesse attuare un accordo vantaggioso per Musk, questo potrebbe portare a una modifica della legge o alla creazione di linee guida più chiare per l’applicazione della normativa stessa.

La strategia di Musk per contrastare l’OSA si avverte in un contesto più ampio, dove altre piattaforme e leader della tecnologia osservano con attenzione come si svilupperà la situazione. Mentre il dibattito sulla libertà di espressione e sulla regolamentazione online continua, le aziende tecnologiche potrebbero trovarsi in un momento cruciale per la loro governance e per il modo in cui gestiscono i contenuti sui loro spazi digitali.