Nuove regole fiscali per i pagamenti digitali nel 2024: cosa sapere sulle dichiarazioni 1099-K

Nel contesto economico attuale, è fondamentale che i liberi professionisti, i titolari di piccole imprese e coloro che guadagnano soldi extra attraverso piattaforme di pagamento come PayPal, Venmo e Cash App, siano a conoscenza dei recenti cambiamenti normativi relativi alla dichiarazione fiscale. Dal 2024, i requisiti fiscali si intensificano, imponendo un monitoraggio maggiore sui redditi percepiti attraverso tali applicazioni. La modifica dell'obbligo di reportistica 1099-K chiarirà le entrate non tassate, garantendo che tutti contribuiscano equamente alle imposte.

Cos'è il modulo 1099-K?

Il modulo 1099-K è un documento fiscale utilizzato per segnalare gli incassi ottenuti tramite piattaforme di pagamento di terze parti. È specificamente applicabile ai guadagni derivanti da lavori occasionali o freelance, ai contratti in cui non vengono effettuate trattenute fiscali. Attualmente, le piattaforme di pagamento come Cash App e Venmo devono inviare il 1099-K all’individuo e all'IRS solo se i guadagni superano i 20.000 euro in pagamenti commerciali e coinvolgono più di 200 transazioni.

Tuttavia, le regole cambieranno drasticamente per l'anno fiscale 2024. Da quel momento, il limite per ricevere un 1099-K verrà abbassato a solo 5.000 euro. Questo significa che i liberi professionisti e i titolari di piccole imprese riceveranno un monitoraggio più serrato. Per esempio, chi guadagna regolarmente più di 5.000 euro attraverso queste piattaforme dovrà prestare attenzione a quanto dichiarato.

Le nuove soglie per il 2024

Nel corso dell’anno fiscale 2024, e quindi da dichiarare nel 2025, l’IRS richiederà alle applicazioni di pagamento di segnalare automaticamente gli introiti superiori ai 5.000 euro. Prima di queste modifiche, la soglia richiesta era 20.000 euro, con un numero predefinito di transazioni. Questa revisione normativa è stata introdotta per migliorare la trasparenza e facilitare la tracciabilità delle entrate generate tramite lavoro autonomo.

Mark Steber, responsabile delle informazioni fiscali per Jackson Hewitt, ha chiarito che le normative fiscali riguardanti questo tipo di reddito non sono cambiate, e che gli introiti percepiti attraverso le app di pagamento sono sempre stati considerati tassabili. Questo significa che è importante per i contribuenti essere consapevoli di poter ricevere un 1099-K e doverlo poi dichiarare durante la compilazione della propria dichiarazione dei redditi.

Ritardi nella normativa 1099-K

L’introduzione iniziale della nuova regola 1099-K era prevista per il 2022, ma l'IRS ha deciso di posticiparla. Ciò è stato dovuto alla difficoltà di distinguere le transazioni tassabili da quelle non tassabili. Infatti, il denaro inviato a un amico per una cena non è tassabile, mentre i pagamenti ricevuti per prestazioni professionali, come lavori di grafica, lo sono. Questo ritardo ha permesso alle piattaforme di pagamento di prepararsi a un sistema di reportistica più rigido.

Danny Werfel, Commissario dell’IRS, ha chiarito che è stato necessario raccogliere feedback e testare l'efficacia delle nuove norme prima della loro attuazione definitiva. La preparazione è essenziale per garantire una transizione agevole e per aiutare i contribuenti a comprendere i propri diritti e doveri fiscali.

Quali piattaforme di pagamento devono inviare il 1099-K?

Tutte le applicazioni di pagamento di terze parti che ricevono redditi per conto dei liberi professionisti e imprenditori saranno tenute a comunicare le transazioni all’IRS dal 2024. Alcuni esempi includono PayPal, Venmo e Cash App, oltre a piattaforme come Fiverr e Upwork, dove i professionisti possono ricevere pagamenti per i servizi offerti.

Per prevenire il rischio di ricevere un 1099-K errato, è buona prassi separare gli account personali da quelli professionali. Assicurarsi che le transazioni legate a amici o familiari non s’intreccino con quelle lavorative potrebbe aiutare ad evitare malintesi.

Nota però che Zelle, un'altra nota app per trasferimenti di denaro, è esente da queste nuove normative e non emetterà 1099-K, poiché non gestisce i fondi come fanno PayPal o Venmo.

Come si compila un 1099-K?

Quando si riceve un 1099-K, l'importo riportato deve essere segnato nel Schedule C, un modulo fiscale dell’IRS che documenta i profitti e le perdite dell’attività. Risulta importante ricordare di non riportare gli stessi guadagni più volte. Ad esempio, se un libero professionista ha guadagnato 10.000 euro e riceve sia un modulo 1099-NEC che un 1099-K per le stesse entrate, dovrà dichiarare l'importo solo una volta.

In caso di dubbi su come riportare correttamente i redditi, è consigliabile consultare un commercialista, soprattutto quando si ricevono compensi da più clienti e si teme che il 1099-K possa contenere errori.

Cosa succede ai soldi inviati a familiari e amici?

Le persone potrebbero essere preoccupate che l'IRS stia monitorando i trasferimenti di denaro tra amici e familiari. Tuttavia, è importante sottolineare che le transazioni personali non sono tassabili. Esempi di transazioni non tassabili includono i regali tra familiari o i pagamenti ad amici per la divisione della spesa. Le transazioni che saranno segnalate nel 1099-K devono essere contrassegnate come pagamento per beni o servizi.

È essenziale capire che l’IRS non ha alcun interesse per il denaro inviato per spese personali. Se, per errore, alcune transazioni personali venissero incluse nel 1099-K, è possibile correggere la dichiarazione fiscale prima dell’invio finale.

Vendite di oggetti su piattaforme come Facebook o Poshmark

Le vendite di oggetti personali per importi inferiori a quelli versati non sono influenzate da queste modifiche fiscali. Se si vende un oggetto per una cifra inferiore rispetto al prezzo d'acquisto, non si deve pagare alcuna tassa. Tuttavia, nel caso di vendite in cui si realizzano profitti, gli importi oltre i 5.000 euro dovranno essere dichiarati.

Per evitare fraintendimenti sulle entrate, è consigliabile mantenere registrazioni dettagliate delle transazioni e contattare un professionista fiscale per chiarire eventuali dubbi.

Azioni da intraprendere se si riceve un 1099-K per errore

Nell’approssimarsi della stagione fiscale, è possibile ricevere un 1099-K riguardante somme non reali. In tali casi, si consiglia di contattare il servizio di pagamento e comunicare l'errore. L'IRS favorisce la trasmissione di documenti corretti e se non si ricevono rettifiche entro la scadenza fiscale, è comunque possibile presentare la dichiarazione.

È opportuno seguire le indicazioni per segnalare l'erronea ricezione e mantenere registrazioni di quanto dichiarato. Se l'IRS dovesse ritenere il reddito legittimo, potrebbe essere necessario fornire chiarimenti ulteriori.

Pianificare e comprendere appieno queste regole fiscali è cruciale per seguire correttamente i propri obblighi fiscali nel nuovo panorama delle piattaforme di pagamento.