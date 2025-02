Nuove promozioni su eBay: sconti extra su prodotti tech fino al 2 marzo 2025

Primo giorno di nuove opportunità di risparmio su eBay grazie a una promozione che offre coupon per ottenere sconti significativi su una vasta gamma di prodotti tecnologici. La possibilità di risparmiare si estende su diverse categorie e sarà valida fino al 2 marzo 2025. Gli utenti possono approfittare di queste offerte, in particolare utilizzando il coupon denominato TECHWEEK25. Scopriamo in dettaglio come funziona e quali prodotti rientrano in questa promozione.

Dettagli del coupon TECHWEEK25

A partire da oggi, 17 febbraio 2025, e fino alle 23:59 del 2 marzo 2025, gli acquirenti possono utilizzare il coupon TECHWEEK25 su eBay. Questo coupon consente di ottenere uno sconto del 5% su un acquisto minimo di 20 euro, con un massimo di 45 euro per ciascun utilizzo. È importante notare che questo coupon è impiegabile soltanto due volte per account. Diverse categorie di prodotti partecipano all’offerta, comprendendo: telefonia fissa e mobile, informatica, dispositivi di intrattenimento come TV e console per videogiochi, fotografia, elettrodomestici, attrezzature per il bricolage e strumenti di bellezza.

Sebbene il risparmio possa sembrare limitato, ogni euro conta, soprattutto quando viene combinato con prezzi già convenienti presenti su eBay. Attivare lo sconto è un’operazione semplice: basta aggiungere al carrello i prodotti inclusi nella promozione e inserire il codice TECHWEEK25 nel campo dedicato ai codici promozionali durante la procedura di checkout. Interessante notare che il pagamento può essere effettuato tramite diversi metodi, tra cui PayPal, Google Pay, Apple Pay, Klarna e carta di credito o debito.

Come massimizzare gli sconti con il coupon REFURBWEEK25

Oltre al coupon TECHWEEK25, è attivo anche il coupon REFURBWEEK25, che offre agli acquirenti la possibilità di risparmiare di più, specialmente se sono disposti ad acquistare prodotti ricondizionati. Questo coupon consente di ottenere uno sconto del 10% su spese minime di 20 euro e un risparmio massimo di 45 euro per transazione, con la stessa limitazione di utilizzo di due volte per utente. Questo coupon è valido per diversi stadi di condizione dei prodotti, comprendendo le categorie "Ricondizionato dal produttore", "Ricondizionato dal venditore", e anche varie classificazioni come "Eccellente - Ricondizionato" e "Buono - Ricondizionato".

Acquistare prodotti ricondizionati può essere una soluzione intelligente per chi desidera risparmiare senza rinunciare alla qualità. Questi articoli vengono controllati e sono spesso in ottime condizioni. Gli utenti interessati possono visitare eBay per esplorare le offerte disponibili.

La lista dei prodotti partecipanti e le opportunità di risparmio

Chi è in cerca di occasioni imperdibili può consultare la lista dettagliata dei prodotti che fanno parte di queste promozioni sul sito di eBay. Smartphone, tablet, smartwatch e console da gioco sono solo alcune delle opzioni a disposizione, tutte già incluse negli sconti accessori. La cifra finale indicata comprende già il risparmio applicato, rendendo la scelta ancora più allettante per chi decide di approfittarne.

Per ulteriori dettagli sui nuovi coupon e sulle offerte, è disponibile un link diretto che fornisce informazioni esaustive e la possibilità di visionare i prodotti aderenti. Gli appassionati di tecnologia hanno quindi l’opportunità di valutare l’acquisto di un nuovo smartphone Android o di un altro dispositivo desiderato. Non perdere l’occasione per risparmiare su eBay!