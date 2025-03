Nuove policy di Chase: limitazioni sui pagamenti Zelle per proteggere i clienti dalle truffe

A partire dal 23 marzo 2025, i clienti di JPMorgan Chase dovranno tener conto di una nuova regolamentazione riguardante i pagamenti tramite Zelle. La banca, in un’iniziativa volta a tutelare gli utenti da frodi nel mondo digitale, potrebbe bloccare determinate transazioni che sospetta provengano da social media. Questa decisione scaturisce dal crescente numero di perdite ingenti subite dai clienti a causa di raggiri avvenuti attraverso questa piattaforma.

Polizza di blocco per i pagamenti Zelle provenienti da social media

L’emergere di applicazioni di pagamento come Zelle, Venmo e Cash App ha semplificato le transazioni finanziarie ma ha contemporaneamente fornito ai truffatori opportunità per frodare i consumatori. Le statistiche di Chase rivelano che quasi il 50% delle segnalazioni di frode ricevute tra il 1 giugno e il 31 dicembre 2024 è attribuibile a interazioni sui social. Questo rende chiaro che i social media sono un terreno fertile per attività fraudolente.

Un’azione legale intentata nel dicembre 2024 dal Consumer Financial Protection Bureau ha denunciato come i clienti di JPMorgan Chase, Bank of America e Wells Fargo abbiano subito perdite superiori a 870 milioni di dollari attraverso i pagamenti Zelle dal suo lancio nel 2017. Sebbene questa causa sia stata successivamente ritirata, ha comunque sollevato preoccupazioni serie riguardo ai rischi associati all’utilizzo di applicazioni di pagamento, che non offrono alcuna protezione per gli acquisti. Una volta trasferito il denaro, recuperarlo è spesso impossibile.

Con l’introduzione di questa nuova policy, Chase mira a prevenire frodi prima che si verifichino. Il nuovo accordo sui servizi Zelle permetterà alla banca di rifiutare o bloccare pagamenti che ritiene possano aver origine da social media. Inoltre, la banca potrebbe trattenere o ritardare alcuni pagamenti per verificare informazioni utili a garantire la sicurezza della transazione, come l’identità del mittente e del destinatario e i dettagli del pagamento.

Metodi alternativi per inviare e ricevere denaro in sicurezza con Chase

Per coloro che desiderano operare transazioni sicure, Chase offre diverse alternative per l’invio e la ricezione di denaro digitalmente. La banca collabora con una serie di servizi di pagamento digitali, che includono PayPal, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay e Paze. Queste piattaforme si presentano come opzioni valide e più sicure rispetto all’uso di Zelle in contesti a rischio.

È fondamentale ricordare che è sconsigliabile inviare denaro a persone non fidate attraverso qualsiasi applicazione di pagamento. Essere in grado di riconoscere i segnali tipici di una truffa può fare la differenza nel prevenire gravi perdite finanziarie. Mantendere un atteggiamento vigile ed informato si rivela cruciale per evitare di cadere nella rete dei truffatori, specialmente nell’era dell’e-commerce e dei pagamenti digitali.