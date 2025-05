Nuove polemiche sull’aggiornamento One UI 7 di Samsung: problemi e delusioni per gli utenti

L’aggiornamento One UI 7 di Samsung continua a far parlare di sé, non per ragioni positive, ma per una serie di inconvenienti che stanno suscitando preoccupazione tra gli utenti. Mentre il software viene distribuito su più dispositivi negli Stati Uniti, emergono segnalazioni di mancanze significative che stanno deludendo molti possessori di Galaxy S23.

Funzionalità mancanti sugli smartphone Galaxy S23

Nonostante le aspettative, gli utenti di Galaxy S23 che hanno recentemente aggiornato a One UI 7 hanno notato che mancano diverse funzionalità considerate fondamentali. Tra queste, l’assenza del supporto per la registrazione video, le Motion Photos, il nuovo AI Audio Eraser, il Photo Ambient Wallpaper e le preziose informazioni sulla salute potenziate dall’intelligenza artificiale integrate in Samsung Health, tutte caratteristiche presenti sulla serie Galaxy S25. È evidente che tali elementi, in teoria, dovrebbero essere supportati anche sui modelli più recenti, ma stranamente risultano assenti sugli S23.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Sinistramente, almeno un utente possessore di un S23 Ultra ha addirittura attivato senza problemi queste funzioni sul proprio smartphone. Ciò solleva interrogativi su come e perché Samsung abbia gestito così male il lancio di questo aggiornamento. È davvero un errore da parte dell’azienda? Si tratta di una svista che verrà corretta? O, più inquietante, Samsung sta deliberatamente bloccando queste innovazioni per i dispositivi più datati?

La confusione riguardo al rollout di One UI 7

Il tumultuoso rilascio di One UI 7 ha già accumulato una reputazione alquanto negativa. In precedenti articoli, ho sottolineato le note difficoltà che hanno caratterizzato questa operazione. Infatti, la tempistica è stata eccezionalmente lenta: ci sono voluti sei mesi dopo il rilascio di Android 15 sui Pixel prima che Samsung iniziasse a implementare One UI 7 sui suoi dispositivi della serie Galaxy S24 e sui Galaxy Z Fold 6/Z Flip 6. Ma non è finita qui, perché ci è voluto un mese in più prima che l’aggiornamento fosse disponibile per i modelli più datati.

Questa lunga attesa è stata segnata da ritardi continuativi e da una comunicazione carente da parte dell’azienda. Quando One UI 7 è stata finalmente lanciata, il rollout è dovuto essere interrotto a causa di problemi di funzionamento. E ora, mentre si diffonde questa nuova versione, emergono notizie che suggeriscono che mancano funzionalità essenziali, alimentando il malcontento tra gli utenti.

Un punto di rottura per Samsung?

Alla luce di quanto accaduto, è naturale interrogarsi sull’affidabilità dei telefoni Samsung. Inizialmente, gli utenti avevano pazienza poiché Android 15 era già disponibile da tempo, ma l’assenza di qualunque comunicazione ufficiale ha alimentato frustrazione. Quando finalmente One UI 7 è stata introdotta, il disguido della prima implementazione ha ulteriormente deluso gli utenti. Ora la situazione è aggravata dall’assenza di funzionalità attese su dispositivi che avrebbero dovuto supportarle.

Nonostante le notevoli qualità hardware degli smartphone Samsung e l’apprezzamento generale per One UI 7 come aggiornamento, la difficoltà dell’azienda nel fornire un’esperienza completa e tempestiva ha portato molti a riconsiderare le proprie scelte d’acquisto. La percezione degli utenti è che Samsung stia trascurando il supporto per i dispositivi, creando un senso di sfiducia, specialmente considerando che alcune delle funzionalità più recenti sono state negate a telefoni capaci di gestirle.

Guardando al futuro

In un contesto così incerto, l’acquisto di un dispositivo Samsung sembra oggi una scelta rischiosa. Aspiranti acquirenti di smartphone potrebbero riflettere attentamente prima di optare per un Galaxy S25 Ultra rispetto a un OnePlus 13 o un Pixel 9 Pro. Mentre non si può escludere la possibilità di considerare Samsung in futuro, al momento potrebbe essere opportuno mantenere una certa distanza e osservare.

La situazione attuale di One UI 7 e la gestione del rilascio da parte di Samsung sollevano interrogativi sulla capacità dell’azienda di mantenere gli standard attesi dai propri clienti, lasciando molti a chiedersi se sia il caso di passare ad alternative più affidabili.