Nuove offerte al Google Store: sconti e regali su smartphone Pixel fino al 14 febbraio 2025

Il Google Store ha appena lanciato una nuova e ghiotta promozione che durerà fino al 14 febbraio 2025. In questo periodo, gli appassionati della gamma Pixel potranno approfittare di significativi sconti e ricevere cuffie in omaggio con l'acquisto di vari modelli di smartphone, tra cui gli amati Google Pixel 9 e Google Pixel 8a. Di seguito, un approfondimento sulle offerte disponibili e su come beneficiarne al meglio.

Dettagli delle offerte del Google Store sulla gamma Pixel

Fino al 14 febbraio, il Google Store proporrà una serie di vantaggi per chi acquista smartphone della serie Pixel 9 e Pixel 8a. Tra le novità più interessanti, spicca l’offerta delle cuffie Google Pixel Buds Pro 2 e Pixel Buds A-Series in omaggio, a seconda del modello scelto. Questa strategia commerciale è mirata a incrementare le vendite, offrendo ai clienti non solo smartphone di qualità ma anche accessori utili.

Il cuore della promozione è rappresentato dalla serie Google Pixel 9, composta da tre varianti disponibili in Italia. La versione base, Google Pixel 9, è dotata di uno schermo OLED di 6,3 pollici, Full-HD+, con un processore Tensor G4 sviluppato da Google. La memoria RAM è di 12 GB, rendendo il dispositivo particolarmente performante, specialmente nel campo dell’intelligenza artificiale. Inoltre, la batteria offre una capacità di 4700 mAh e supporta ricarica rapida fino a 27 W. Dal punto di vista fotografico, il dispositivo si fa valere con un sensore principale da 50 MP e un obiettivo ultra-grandangolare da 48 MP.

Per chi cerca un prodotto di livello superiore, Google Pixel 9 Pro e Google Pixel 9 Pro XL si presentano come scelte eccellenti. Il Pixel 9 Pro ha un display LTPO da 6,3 pollici, mentre il Pro XL punta su un display da 6,8 pollici, entrambi con caratteristiche tecniche all'avanguardia. Le differenze principali risiedono nella capacità della batteria: il Pixel 9 Pro ha 4700 mAh con ricarica a 27 W, mentre il Pixel 9 Pro XL vanta 5060 mAh e ricarica rapida fino a 37 W. Entrambi i modelli sono equipaggiati con 16 GB di RAM e un comparto fotografico che include anche un teleobiettivo da 48 MP.

Come ottenere le offerte sul Google Store

Acquistare uno smartphone Google Pixel durante questo periodo promozionale è semplice. Gli utenti interessati possono visitare il Google Store, selezionare il modello preferito e proseguire con l'acquisto. Collegandosi al sito, troveranno l'opzione per selezionare le cuffie, disponibili a zero euro in tutte le colorazioni, a seconda della disponibilità e del modello prescelto. Un’offerta così vantaggiosa consente di ricevere cuffie dal valore stimato di 249 euro unitamente a sconti sugli smartphone, con una spesa totale che parte da 799 euro, equiparando il costo finale a 349 euro per il bundle.

Parlando di Google Pixel 8a, questo smartphone ha ricevuto un trattamento speciale simile ai suoi "fratelli maggiori". Integrando il chipset Google Tensor G3, vanta prestazioni elevate, anche se presenta alcune limitazioni rispetto ai modelli superiori. Il display è da 6,1 pollici OLED, affiancato da una doppia fotocamera posteriore con un sensore principale da 64 MP e un ultra-grandangolare da 13 MP. La batteria, invece, ha una capacità di 4492 mAh.

Fino al 14 febbraio, acquistando Google Pixel 8a, gli utenti possono ricevere in omaggio le cuffie Pixel Buds A-Series. Queste cuffie True Wireless, concepite per l'attività fisica, hanno un prezzo di listino di 89 euro. Tuttavia, nell'ambito della promozione, il bundle oscilla attorno ai 229 euro. Nella fase attuale, il Google Store presenta un banner promozionale per Google Pixel 8a, anche se le cuffie potrebbero non essere ancora visibili nella sezione d'acquisto. È consueto che Google apporti modifiche tempestive alle proprie offerte, quindi per chi è interessato si consiglia di controllare frequentemente.

Considerazioni sui vantaggi delle offerte del Google Store

Il periodo promozionale attuale su smartphone e accessori del Google Store rappresenta un'importante occasione per i consumatori. L'iniziativa non solo mira a vendere più prodotti, ma punta a valorizzare l’esperienza dell'utente, combinando qualità e convenienza. Gli acquirenti possono quindi considerare l'opportunità di rinnovare il proprio equipaggiamento elettronico, approfittando di sconti allettanti e omaggi significativi. Le promozioni attuali testimoniano l'impegno di Google nel rendere la tecnologia accessibile e interessante per un pubblico ampio e variegato.