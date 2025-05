Nuove normative sui data broker: la protezione dei dati personali è a rischio

Un cambiamento significativo potrebbe profilarsi per il settore dei data broker negli Stati Uniti, in seguito a una proposta avanzata dal Consumer Financial Protection Bureau . Questa iniziativa mira a proibire la vendita di dati personali senza giustificazioni valide. Di recente, il mondo ha assistito a un grave attacco informatico che ha colpito uno di questi broker, con conseguenze devastanti: i dati personali di ogni cittadino negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada sono stati compromessi.

Il ruolo dei data broker e la mancanza di protezioni legali

I data broker operano come intermediari, acquistando dati personali e rivendendoli a terzi per scopi commerciali. Attualmente, queste aziende non sono soggette alle stesse leggi che regolano le agenzie di reporting creditizio, come il Fair Credit Reporting Act , che stabilisce severe restrizioni su come e quando le informazioni sensibili possono essere condivise. Questa lacuna legislativa ha suscitato preoccupazioni, specialmente dopo la recente violazione della sicurezza, che ha evidenziato la vulnerabilità dei dati delle persone.

Nell’estate del 2025, il CFPB ha messo in luce queste problematiche, dichiarando che è necessaria una riforma che imponga ai data broker di adottare standard simili a quelli delle agenzie di credito. L’obiettivo è proteggere i consumatori da abusi e da potenziali furti di identità, un rischio molto reale quando i dati personali possono essere acquistati da aziende di facciata, spesso legate ad attività criminali.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Le proposte del CFPB per la protezione dei dati personali

Durante una conferenza stampa, il direttore del CFPB, Rohit Chopra, ha spiegato che la regola proposta renderebbe evidenti le responsabilità dei data broker, equiparandoli alle agenzie di credito e alle aziende di controlli background. Ciò significa che non potranno più evitare le loro obbligazioni legalmente e dovranno conformarsi a requisiti di accuratezza, oltre a garantire ai consumatori l’accesso alle proprie informazioni personali.

La conseguenza di questa normativa sarebbe che qualunque dati personali sensibili venduti da un broker sarebbero trattati come la vendita di un rapporto creditizio, vincolati alle stesse restrizioni. Questo include la vendita solo per motivi legittimi, come l’accertamento della idoneità al credito. La proposta del CFPB specifica che i broker di dati potranno vendere informazioni su richiesta di soggetti che dimostrano una giusta causa, come nel caso di valutazioni per crediti, assicurazioni o assunzioni.

Risorse e sostenitori della proposta

Il CFPB ha evidenziato il forte supporto pubblico per questa proposta di legge, sottolineando che molte persone sono preoccupate di come i loro dati vengano gestiti. Una delle principali preoccupazioni riguarda l’acquisto di dati da parte di aziende di comodo, che spesso possono servire a fini fraudolenti. La proposta emerge dunque nel contesto di una crescente consapevolezza su quanto sia cruciale proteggere le informazioni personali in una società sempre più digitale.

Sebbene l’introduzione di queste nuove regole non possa prevenire tutte le violazioni dei dati, rappresenterebbe un passo significativo verso la riduzione della vendita incontrollata di dati personali. Le aziende di data brokerage che non riusciranno ad adempiere a questi requisiti potrebbero trovarsi in difficoltà finanziaria, con alcune costrette a chiudere. La battaglia per la protezione dei dati personali è solo all’inizio, ma il CFPB sta facendo progressi per garantire un futuro più sicuro per i consumatori.