Nuove misure legislative contro i deepfake: un passo importante per la tutela della privacy

Negli Stati Uniti si celebra un’importante evoluzione legislativa che potrebbe portare a misure più severe contro i deepfake, le immagini manipolate che possono ledere la reputazione e la privacy degli individui. Mentre il progetto di legge relativo ai deepfake avanza, cresce anche il dibattito sulla sua possibile applicazione e sulle implicazioni per la libertà di espressione. Questo progetto, noto come Tools to Address Known Exploitation by Immobilizing Technological Deepfakes On Websites and Networks Act, abbreviato in Take It Down Act, sta facendo notizia per il suo potenziale impatto nel contrastare l’abuso di immagini digitali.

Dettagli del progetto di legge e procedura di approvazione

Il Take It Down Act si trova ora in una fase critica della sua approvazione, dopo che ha ricevuto un consenso unanime al Senato lo scorso febbraio. Il progetto è stato co-sponsored da due senatori, Ted Cruz, repubblicano del Texas, e Amy Klobuchar, Democratica del Minnesota. Attualmente, il disegno di legge ha superato la Commissione per l’Energia e il Commercio della Camera dei Rappresentanti con un voto schiacciante di 49 a 1 e si prepara per il dibattito al piano della Camera.

Ciò che rende questo progetto di legge particolarmente significativo è il suo focus su “rappresentazioni visive intime non consensuali”, un termine che comprende tanto immagini autentiche diffuse senza consenso quanto falsificazioni create attraverso metodi di intelligenza artificiale. Il testo prevede pene severe: la pubblicazione di tali immagini riguardanti adulti potrebbe comportare sanzioni monetarie e fino a due anni di reclusione. Per quanto riguarda le immagini di minorenni, la pena potrebbe arrivare fino a tre anni di carcere.

Tempistiche e obblighi per le piattaforme online

Il progetto di legge stabilisce un obbligo specifico per le piattaforme online, che dovranno rimuovere le immagini in questione entro 48 ore dalla ricezione di una richiesta valida di rimozione. Questa richiesta deve provenire da un individuo identificabile o da un rappresentante autorizzato di quest’ultimo. Le scadenze tassative sono progettate per garantire una rapida risposta alle situazioni di abuso.

Il presidente della Commissione per il Commercio della Camera, Brett Guthrie, ha dichiarato che “Nessun uomo, donna o bambino dovrebbe subire la diffusione di immagini esplicite generate da AI destinate a colpire e molestare vittime innocenti”. Questa dichiarazione evidenzia l’urgenza e l’importanza della legislazione, che mira a offrire una salvaguardia più robusta alle persone vulnerabili.

Speculazioni e preoccupazioni sulle implicazioni della legge

Nonostante il consenso generale che ha accompagnato il processo legislativo, ci sono preoccupazioni espresse da gruppi per i diritti civili. Sono timorosi che il Take It Down Act possa essere sfruttato per censurare il discorso pubblico, permettendo possibili abusi di potere da parte di figure istituzionali o pubbliche, inclusi funzionari governativi. Temono che, se non gestito con attenzione, il progetto potrebbe finire per limitare la libertà di espressione, allontanando così l’intento originale della legge.

Soprattutto in un contesto digitale in continua evoluzione, il confronto tra protezione della privacy e libertà di espressione si fa sempre più attuale. Con un numero crescente di casi di abusi legati ai deepfake, il dibattito sulla legge è pronto a intensificarsi, mentre l’attenzione dei media e del pubblico rimane focalizzata sull’evoluzione di questo progetto di legge potenzialmente trasformativo.