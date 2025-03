Nuove indiscrezioni su un possibile terzo modello di Studio Display di Apple

Rivelazioni recenti riportate da Bloomberg suggeriscono che Apple possa essere a lavoro su un nuovo modello di Studio Display, identificato con il codice J527. Questo dispositivo si troverebbe a fare da anticipazione rispetto al già noto secondo modello, codificato come J427, ma le specifiche migliorative della terza generazione rimangono al momento sconosciute.

Sviluppo del secondo modello di Studio Display

A marzo, il giornalista Mark Gurman di Bloomberg ha annunciato che Apple ha avviato lo sviluppo di uno nuovo schermo esterno, conosciuto come J427, previsto per il 2026. Questo modello si configurerebbe come successore del primo Studio Display, escludendo la possibilità di essere un nuovo Pro Display.

Tuttavia, secondo le ultime informazioni, la casa di Cupertino starebbe lavorando anche su un ulteriore monitor, denominato J527, come riportato sempre da Gurman. Si tratta di un’informazione che introduce un’interessante variabile nel processo di sviluppo degli schermi della Apple.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di notizie personalizzato

Possibili scenari per il monitor J527

Gurman ha messo in evidenza come non sia chiaro se questo J527 rappresenti un vero e proprio nuovo modello, considerando il tempo intercorso tra gli aggiornamenti e il fatto che il rilascio del J427 sia ancora in fase di preparazione. Attualmente, sembra poco plausibile che il J527 sia una versione successiva, dato l’intervallo di tempo che separa i lanci di nuova generazione.

In effetti, secondo le speculazioni di Gurman, non è escluso che i modelli J427 e J527 possano essere in effetti varianti di un’unica linea di prodotto, con Apple impegnata nella prototipazione di diverse opzioni per il secondo Studio Display. Questo sarebbe coerente anche con il tempo trascorso dalla presentazione del primo modello, avvenuta più di tre anni fa, e con il fatto che sono ancora previsti oltre dodici mesi di attesa prima del lancio ufficiale del nuovo modello.

Possibili caratteristiche di J527

Ulteriormente, Gurman ha ipotizzato che il monitor J527 potrebbe rappresentare un “secondo modello con dimensioni dello schermo diverse o specifiche differenti”. Questo dettaglio è particolarmente rilevante considerando che il Pro Display XDR di Apple si avvicina al compimento di sei anni dal suo debutto sul mercato.

La domanda su cosa rappresenti effettivamente questa nuova unità rimane aperta: sarà un vero e proprio terzo modello di Studio Display? O potrebbe trattarsi di un nuovo Studio Display Pro o, magari, della versione 2 del Pro Display XDR? Le possibilità sono molteplici, ma la designazione del numero “27” nel codice suggerisce chiaramente che il display potrebbe avere una dimensione di 27 pollici.

In sintesi, restano molte incognite sull’evoluzione della linea di schermi di Apple, ma l’attenzione degli appassionati riguardo a queste nuove informazioni è certamente alta, in attesa di ulteriori dettagli.