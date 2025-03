Nuove funzionalità per gli utenti di Google Gemini: accesso gratuito ai Gemini Gems

Gli utenti di Google Gemini possono ora esplorare Gemini Gems senza alcun costo, permettendo un’esperienza di chatbot personalizzata senza la necessità di un abbonamento. Questo nuovo strumento offre un modo innovativo per interagire con la tecnologia e soddisfare esigenze specifiche.

Cos’è Gemini Gems e come funziona?

Google ha introdotto cinque Gems predefiniti con cui gli utenti possono interagire: Brainstormer, Career Guide, Coding Partner, Learning Coach e Writing Editor. Questi strumenti sono progettati per facilitare vari compiti e rendere l’interazione con il chatbot più efficace. Per chi desidera un’ulteriore personalizzazione, Google fornisce un’interfaccia intuitiva che consente agli utenti di creare la propria Gem. Basta comunicare a Gemini quali attività devono essere svolte e quali parametri devono essere considerati, e il sistema produrrà il Gem secondo le istruzioni fornite.

Le Gems sono accessibili a tutti gli utenti di età superiore ai 18 anni, sia tramite il web che attraverso le applicazioni Android e iOS di Gemini. Tuttavia, per creare nuove Gems, è necessario visitare il sito gemini.google.com. Una volta lì, gli utenti possono trovare il gestore delle Gems nel menu del profilo sull’app mobile o nel pannello laterale della versione desktop.

La semplicità nel creare Gems

Realizzare una Gem è un processo sorprendentemente semplice, e risulta ancor più efficace quando vengono imposte istruzioni dettagliate. Un esempio pratico di utilizzo di questa funzione è stato nel tentativo di sviluppare un coach personale per il fitness. Sebbene ci siano state alcune limitazioni, come la mancata richiesta di fattori di partenza specifici, come il peso, il risultato finale è stato comunque notevole. La Gem per il fitness ha generato un piano di allenamento ben strutturato, considerando anche eventuali condizioni sanitarie, un aspetto talvolta trascurato dalle migliori applicazioni di fitness attualmente disponibili.

Aggiornamenti e innovazioni in Google

Questa nuova funzionalità non è l’unico aggiornamento significativo proveniente da Gemini. Recentemente, Google Sheets ha ricevuto un’importante ristrutturazione grazie all’introduzione dell’intelligenza artificiale, che ora analizza i dati con maggiore rapidità ed efficienza, identificando correlazioni, tendenze e anomalie. Inoltre, Gemini ha la capacità di convertire automaticamente i fogli di calcolo in grafici, facilitando la lettura dei dati per gli utenti.

Per i clienti paganti, ci sono ulteriori sviluppi da notare: è stata presentata la versione Gemini 2.5. Google afferma che il nuovo modello offre miglioramenti nelle capacità di ragionamento, nella programmazione e nelle funzionalità multimodali, analizzando informazioni complesse e incorporando sfumature contestuali in modo preciso.

Un’innovazione ben accolta, ma in ritardo

Se da un lato la possibilità per gli utenti di specializzare il proprio chatbot con Gemini è eccellente, dall’altro si fa notare che questa opzione è arrivata un po’ in ritardo. ChatGPT ha consentito l’uso di GPT personalizzati per gli utenti gratuiti quasi un anno fa. Tuttavia, a differenza di ChatGPT, la creazione di Gems è un vantaggio per gli utenti senza abbonamento, dato che non è necessario pagare per personalizzare l’esperienza.

Gli utenti sono invitati a condividere le Gems che hanno creato e come hanno trovato l’esperienza, contribuendo così a una crescente comunità di innovazione e personalizzazione.