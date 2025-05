Nuove funzionalità in arrivo su TikTok: foto via messaggi diretti e preoccupazioni interne

TikTok, la piattaforma di social media che ha conquistato milioni di utenti in tutto il mondo, sta valutando l’introduzione di una nuova funzionalità che potrebbe rivoluzionare l’interazione all’interno dell’app. Nei prossimi giorni, i fan dell’app potrebbero vedere la possibilità di inviare foto tramite messaggi diretti, un cambiamento significativo rispetto alla situazione attuale, in cui il range di funzioni di messaggistica rimane limitato. Tuttavia, dietro a questa novità si nascondono preoccupazioni e dibattiti interni tra i dipendenti, che temono le implicazioni che questo aggiornamento potrebbe avere sul pubblico, in particolare sui più giovani.

Nuove funzionalità di messaggistica e il potenziale di engagement

Secondo quanto riportato da fonti vicine alla situazione, TikTok starebbe progettando di implementare la condivisione di foto all’interno dei messaggi diretti, una mossa che ha come obiettivo principale l’aumento dell’engagement degli utenti. Attualmente, i messaggi diretti su TikTok sono fruibili solo da utenti con un’età pari o superiore a 16 anni e consentono soltanto la condivisione di video TikTok, adesivi e messaggi di testo. L’aggiunta di immagini e video non creati all’interno della piattaforma è attualmente vietata. Con questa novità, TikTok spera di recuperare il ritardo rispetto a piattaforme concorrenti come Instagram e Snapchat, dove le capacità di messaggistica hanno già trovato un’utenza attiva e partecipe.

Oltre alla funzionalità per la condivisione di foto, si vocifera anche di un altro aggiornamento: l’introduzione dei messaggi vocali nelle chat dirette. Entrambi i cambiamenti si configurano come tentativi da parte di TikTok di rendere il proprio ambiente più sociale e coinvolgente, incrementando le interazioni fra gli utenti e il tempo di permanenza sull’app.

Preoccupazioni interne: sicurezza e rischi

Nonostante l’intenzione di incrementare l’engagement, la discussione interna alla piattaforma è accesa. Alcuni membri del team, in particolare quelli impegnati nella crescita e nello sviluppo della piattaforma, sono favorevoli al piano, mentre i rappresentanti degli ambiti legali e della sicurezza sono più cauti. Il timore maggiore riguarda il rischio di sfruttamento delle immagini, specialmente tra il pubblico più giovane.

La facilità con cui i contenuti possono essere condivisi solleva preoccupazioni riguardo a pratiche di coercizione e sfruttamento online. Fenomeni come il “sextortion“, dove le vittime, spesso minorenni, vengono indotte a inviare immagini intime per poi subire minacce di diffusione di tali contenuti, sono in aumento nei vari paesi. Dati recenti dell’FBI mostrano che tra la fine del 2021 e l’inizio del 2023 sono stati segnalati oltre 13.000 casi di coercizione basata su immagini mirati ai minori, con tragici esiti in almeno 20 casi di suicidi.

In risposta a tali allarmanti statistiche, i legislatori hanno intensificato la pressione sui colossi tecnologici affinché adottino misure preventive. Alcune aziende, come Meta, hanno iniziato a sfocare le immagini sensibili per gli utenti adolescenti, mentre Snap sta affrontando una causa legale riguardante l’utilizzo della sua piattaforma in casi analoghi.

Le politiche di TikTok e le sfide future

Nel 2020, TikTok si era già impegnata a limitare chi può inviare messaggi, vietando la condivisione di immagini e video nelle chat dirette per tutelare i propri utenti. L’eventualità di un’inversione di tale politica mostra quanto sia complesso il compito della piattaforma nel bilanciare la crescita dell’interazione e la sicurezza degli utenti. Nonostante i tentativi di espandere le funzionalità social a disposizione degli utenti, TikTok si trova già sotto esame per i legami con la Cina e affronta crescenti pressioni politiche e minacce legali. Un progetto di legge approvato dalla Corte Suprema potrebbe portare a un divieto negli Stati Uniti se non riesce a distaccarsi dalla proprietà cinese.

In un panorama dove la sicurezza online è fondamentale, TikTok dovrà navigare con cautela per non compromettere la fiducia dei suoi utenti. La piattaforma si trova a un bivio cruciale, dove ogni decisione avrà impatti significativi sia sul futuro dell’app sia sulla sua reputazione a livello globale.