Nuove funzionalità in arrivo per WhatsApp: in fase beta il Layout per gli aggiornamenti di stato

WhatsApp non smette di sorprendere i suoi utenti con aggiornamenti e nuove funzionalità in fase di sviluppo. La versione beta dell’app sta testando una novità interessante, il Layout, pensato per arricchire gli aggiornamenti di stato. Questo nuovo strumento migliorerà l’usabilità della piattaforma, permettendo di personalizzare i contenuti visivi in modo più accattivante.

Anteprima della funzione Layout per gli aggiornamenti di stato

Nella recente versione 2.25.8.5 di WhatsApp Beta, il team di sviluppo ha introdotto diverse novità, compresa quella del Layout, rivelata da AssembleDebug e presentata su AndroidAuthority. Questo aggiornamento rappresenta un passo avanti rispetto alle funzionalità esistenti, consentendo di raggruppare fino a sei foto in un unico aggiornamento di stato. In questo modo, gli utenti potranno evitare la frustrazione di dover pubblicare più aggiornamenti, condividendo un collage che racchiude le loro immagini preferite.

Il Layout trova ispirazione dalle opzioni di personalizzazione già disponibili su Instagram, altra app appartenente al gruppo Meta. Con questa funzione, è possibile scegliere varie configurazioni per visualizzare le immagini. Gli utenti potranno selezionare un massimo di sei foto e disporle all’interno di diverse strutture di griglia, come ad esempio 2+2, 1+2, 1+1 e altre. Grazie a questa innovazione, i messaggi di stato appariranno non solo più gradevoli visivamente, ma anche più ordinati e facili da scorrere.

Sebbene il Layout sia attualmente in fase di sviluppo e nascosto dietro flag sperimentali, ciò lascia intendere che il prodotto potrebbe subire diverse revisioni prima di essere reso disponibile a tutti gli utenti.

Come utilizzare la funzione Layout una volta disponibile

Per utilizzare il Layout, gli utenti dovranno avviare la creazione di un aggiornamento di stato, accedere alla schermata dei file multimediali recenti e selezionare l’opzione Layout. Questo porterà a una nuova schermata dove sarà possibile scegliere fino a sei foto da combinare in un collage. La possibilità di personalizzare ulteriormente gli aggiornamenti di stato piacerà sicuramente a tutti coloro che desiderano esprimere la propria creatività in modo semplice e veloce.

La speranza è che, con il tempo, la funzione venga perfezionata e resa disponibile a un pubblico più ampio. La risorsa Layout, infatti, ha il potenziale di trasformare il modo in cui gli utenti interagiscono con i propri aggiornamenti di stato, rendendo l’intero processo più intuitivo e divertente.

Come scaricare o aggiornare WhatsApp e provare le novità in anteprima

Per chi desidera accedere alle ultime novità, scaricare o aggiornare WhatsApp sul dispositivo Android è semplice. Bastano pochi passaggi: basta andare sul Google Play Store, cercare WhatsApp e cliccare su “Installa” o “Aggiorna”.

Se invece si è particolarmente curiosi di testare le funzionalità in anteprima, è possibile iscriversi al programma beta dell’app. Questo permette di ricevere le ultime versioni prima del rilascio ufficiale. Nel caso in cui il programma beta sia al completo, resta la possibilità di installare la versione beta tramite file APK, reperibili su portali come APK Mirror. In questo modo, gli utenti possono esplorare in anticipo le novità che arriveranno su WhatsApp, inclusi temi per le chat e altre caratteristiche innovative.

Con queste nuove scelte, WhatsApp continua a soddisfare le esigenze dei suoi utenti, mantenendo viva l’attenzione sulla propria piattaforma di messaggistica che rimane in continua evoluzione.