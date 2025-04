Nuove funzionalità in arrivo: Google Gemini introduce opzione “Circle Screen” per migliorare le ricerche

Google continua ad innovare nel campo della tecnologia mobile e le ultime notizie riguardanti l’intelligenza artificiale evidenziano un’interessante novità per il suo assistente digitale Gemini. Nei giorni scorsi, un video promozionale ha svelato una funzionalità non ancora rilasciata chiamata “Circle Screen”. Anche se non c’è ancora ufficialità, si ritiene che questa opzione abbia un potenziale significativo per gli utenti Android, migliorando l’esperienza di ricerca.

La funzionalità “Circle Screen” e il suo utilizzo

Secondo quanto emerso, la funzione “Circle Screen” potrebbe permettere agli utenti di Gemini di evidenziare una parte specifica dello schermo per affinare il contesto delle loro ricerche. Questo è simile a ciò che offre la funzionalità Circle to Search di Google, che facilita l’accesso alle ricerche online direttamente dall’interfaccia del telefono. Si tratta di un miglioramento significativo, poiché la ricerca diventa più intuitiva e alla portata di un semplice gesto.

L’arrivo di Circle to Search ha già rappresentato un avanzamento notevole, integrando la ricerca Google in modo fluido. Se si concretizzerà la funzionalità Circle Screen, gli utenti di Gemini potranno avvantaggiarsi di un metodo ancora più diretto per ottenere risposte specifiche o informazioni legate a ciò che stanno visualizzando. Attualmente, Google sembra abbia considerato questa possibilità e, nel video pubblicato, ha involontariamente mostrato questa nuova opzione con la sigla “DF”, che implica che si tratta di una versione in fase di beta testing interna, nota come DogFood.

Circle to Search e Gemini: un confronto tra funzionalità

Attualmente, diversi dispositivi Android sono già dotati della funzionalità Circle to Search, che opera esclusivamente con Google Search. Anche se Gemini include la propria caratteristica “Ask about screen”, che allega uno screenshot come contesto per le richieste, la potenziale introduzione di Circle Screen offre un approccio basato su azioni più di precisione, permettendo agli utenti di segmentare le informazioni desiderate.

Se entrambe le funzionalità dovessero coesistere, si creerebbe un’interessante sinergia tra Circle to Search e Gemini. Tuttavia, non si può escludere che Google possa portare a una fusione delle due funzionalità in un’ottica di semplificazione dell’uso della ricerca. In ogni caso, è fondamentale osservare come evolverà la situazione e quali decisioni prenderà Google prima di lanciare ufficialmente quest’opzione.

Le aspettative per il futuro della ricerca con Gemini

Fino a questo momento, Google non ha fornito ulteriori dettagli sulla funzionalità “Circle Screen” all’interno di Gemini, e non è stata ancora rintracciata in nessuna delle attuali versioni dell’app Google. Si sospetta che, al momento, la funzione esista esclusivamente nelle versioni interne per il testing. Questo porta a domandarsi se e quando questa novità potrà essere messa a disposizione del pubblico.

Mentre attendiamo notizie ufficiali, gli appassionati di tecnologia e gli utenti Android sono in attesa di scoprire come e se la nuova funzione verrà implementata. I dettagli emersi dal video promozionale danno già spunti interessanti su come Google intenda migliorare l’interazione degli utenti con i propri dispositivi, continuando il percorso verso la creazione di un ecosistema sempre più integrato e intuitivo.

Per ora, non resta che tenere d’occhio gli aggiornamenti ufficiali e le nuove release dell’app per scoprire se la funzionalità Circle Screen entrerà nella vita quotidiana degli utenti di Gemini.