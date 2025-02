Nuove funzionalità di Siri: rallentamenti e riferimenti all'innovazione per iOS 18.4

Siri, l'assistente virtuale di Apple, ha suscitato grande attesa per il suo aggiornamento previsto con l'arrivo di iOS 18.4. Tuttavia, recenti report indicano che non tutte le nuove funzioni potrebbero essere pronte per il lancio. Mark Gurman di Bloomberg ha rivelato che problemi tecnici potrebbero ritardare l'introduzione di queste novità, inizialmente programmate per aprile. La notizia ha lasciato gli utenti in uno stato di delusione, ma non incredulità.

Le novità annunciate per Siri

Durante la Worldwide Developer Conference di giugno scorso, Apple ha svelato tre significativi miglioramenti per Siri, progettati per rendere l'assistente virtuale più intuitivo e pertinente. Il primo di questi aggiornamenti riguarda la comprensione del contesto personale. Grazie a un indice semantico gestito sul dispositivo, Siri sarà in grado di interpretare informazioni provenienti da email, messaggi, foto, eventi del calendario e file. Ciò significa che un semplice comando come “Qual era quel film che Jamie mi ha consigliato?” permetterà a Siri di recuperare la conversazione pertinente senza difficoltà.

Il secondo grande passo avanti è la consapevolezza onscreen. Siri avrà la capacità di vedere ciò che appare sullo schermo dell'utente e di agire di conseguenza. Ad esempio, se un amico invia un messaggio raccomandando una nuova caffetteria, dicendo “Quanto tempo ci vuole a piedi per arrivare da casa?”, Siri risponderà fornendo indicazioni precise.

Infine, ci sarà la funzione di azioni in-app. Siri potrà effettuare centinaia di operazioni in diverse applicazioni, sia di terze parti che sviluppate da Apple. Se stai modificando una foto e chiedi “Rendi questa foto più calda”, Siri sarà in grado di effettuare le regolazioni necessarie. Anche la transizione tra diverse app sarà fluida, ad esempio, dicendo “Aggiungi questa alla mia ricetta di ratatouille”.

Problemi tecnici e possibili ritardi

Nonostante il piano iniziale di lanciare iOS 18.4 ad aprile, fonti interne ad Apple indicano che il rilascio delle nuove funzionalità di Siri potrebbe subire ritardi significativi. Concerns tecnici legati a bug nel software hanno portato a discussioni su un rinvio verso maggio per un aggiornamento eventualmente più completo. Questa incertezza ha sollevato interrogativi tra i dipendenti dell'azienda che, avendo testato le nuove funzioni, hanno riscontrato che non tutte funzionano in modo consistente.

Sembra che Apple stia valutando la possibilità di introdurre solo alcune delle novità con iOS 18.4 e procrastinare le altre per un aggiornamento maggiore, iOS 18.5. Sebbene la versione beta per sviluppatori di iOS 18.4 dovrebbe essere disponibile già la prossima settimana, le aspettative per un rilascio pubblico con tutte le nuove funzioni son sempre più incerte.

Le aspettative degli utenti

Il destino delle nuove funzionalità di Siri ha acceso discussioni tra gli utenti, molti dei quali attendevano con ansia l'implementazione di miglioramenti che potrebbero trasformare l’interazione con il dispositivo. Con un panorama tecnologico in continua evoluzione, le aspettative sono elevate, e ogni ritardo può influenzare la percezione dell'assistente virtuale di Apple.

In aggiunta, i commenti ricevuti sulla nuova animazione di Siri sono stati positivi, suggerendo che, nonostante i dettagli tecnici in fase di perfezionamento, i progettisti stiano mirando a un'esperienza utente più coesa e coinvolgente. Gli utenti si aspettano che Apple non solo risolva i problemi esistenti, ma che continui a migliorare e arricchire l’esperienza con Siri, rendendo questo assistente virtuale parte integrante delle loro quotidianità.

Ci stiamo avvicinando a un'attesa clamorosa per iOS 18.4; si preannunciano sfide e opportunità per Siri nei prossimi mesi.