Nuove funzionalità di iOS 18.4: un hub dedicato alla cucina sorprende gli utenti

iOS 18.4, attualmente disponibile in versione beta, introduce una serie di novità, tra cui un'entusiasmante aggiunta: un hub culinario all'interno di Apple News. Questo sorprendente aggiornamento sembra essere perfettamente in linea con il lancio imminente di un nuovo dispositivo di casa, il ‘HomePad’, al quale sono legate le nuove caratteristiche legate alla cucina.

Un'esperienza di cucina guidata nell'aggiornamento di iOS 18.4

Le attese per un grande miglioramento delle funzionalità di Siri in iOS 18.4 sono state in parte deluse, poiché non sono ancora state integrate nella prima versione beta e potrebbero slittare a iOS 18.5. Ma a sorpresa, le nuove funzionalità alimentari hanno rubato la scena.

Il News app disponibile in iOS 18.4, esclusivamente per gli abbonati a Apple News+, ora include una sezione dedicata al cibo. Questo spazio non solo offre ricette, ma anche informazioni sui ristoranti e una modalità di cucina integrata. Quest'ultima, in particolare, sembra progettata specificamente per il futuro HomePad di Apple.

La nuova funzionalità consente agli utenti di esplorare, cercare e filtrare decine di migliaia di ricette nel Catalogo delle Ricette, con aggiornamenti quotidiani. Il formato delle ricette è realizzato in modo elegante, semplificando la visualizzazione di ingredienti e modalità di preparazione. Una nuova modalità di cottura mette in evidenza le istruzioni passo-passo a schermo intero, permettendo di salvare le ricette preferite per un utilizzo futuro, anche offline.

L’interfaccia del cooking mode ricorda molto il sistema delle liriche di Apple Music e i trascritti di Apple Podcasts, offrendo una vista pulita e focalizzata sul testo. La fase attuale del processo di cottura sarà sempre in evidenza, mentre gli altri passaggi resteranno visibili ma attenuati, favorendo un’esperienza di utilizzo fluida e intuitiva.

HomePad: il nuovo assistente in cucina

Secondo la fonte esperta Mark Gurman, il HomePad di Apple avrà un design modulare che si adatta a vari ambienti domestici. Diverse applicazioni del dispositivo includono attacchi che permettono di fissare degli schermi a parete, ispirandosi ai tradizionali pannelli di sicurezza domestici. Saranno disponibili basi con altoparlanti aggiuntivi, perfette da posizionare in cucina, sul comodino o sulla scrivania.

Apple prevede di includere l'opzione FaceTime per collegamenti video durante la preparazione dei pasti o in occasione di riunioni di lavoro. Anche se non menzionato da Gurman, è probabile che esista un attacco magnetico per i frigoriferi, facilitando ulteriormente l’uso in cucina.

Le indagini condotte sui codici di iOS 18.4 hanno rivelato riferimenti a questo nuovo prodotto per la casa e accenni a un 'CookingKit', il che conferma una compatibilità ideale con il supporto HomePad. Immaginate di usare l'interfaccia cucinando su un HomePad, dove si potrebbe interagire a mani libere. Basta dire “Siri, passo successivo” per continuare la ricetta senza interruzioni.

Il futuro della cucina con HomePad

Le nuove funzionalità legate alla cucina non sono che una delle tante peculiarità che il HomePad sembra voler offrire. Con un'impostazione progettata per ottimizzare ogni singolo aspetto della conduzione domestica, ci si aspetta che questo dispositivo porti vantaggi unici rispetto alle attuali alternative di Apple presenti sul mercato.

La gamma di applicazioni del HomePad potrebbe rivoluzionare il modo in cui ci colleghiamo all'ambiente domestico, sostituendo o integrando i tradizionali dispositivi di cucina. E voi, utilizzerebbe un HomePad in cucina? La sua implementazione potrebbe migliorare la vostra esperienza culinaria quotidiana?