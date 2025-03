Nuove funzionalità di iOS 18.4: l’intelligenza visiva debutta su iPhone 15 Pro e Pro Max

Apple ha appena introdotto l’intelligenza visiva in iOS 18.4, attualmente in fase beta e disponibile solo per i programmatori. Questa interessante novità amplia le capacità dei dispositivi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, che fino ad ora non potevano beneficiare di questa funzionalità. L’intelligenza visiva offre agli utenti un modo innovativo per ottenere informazioni utili su oggetti e luoghi, trasformando l’interazione con il dispositivo. Scopriamo nel dettaglio come questa tecnologia può essere utilizzata su questi smartphone.

Cos'è l’intelligenza visiva e come funziona

L’intelligenza visiva permette di raccogliere dati e informazioni su ciò che ci circonda, facilitando l’accesso a dettagli significativi su ristoranti, attività commerciali, testi e persino elementi naturali. Sebbene fosse disponibile solo sugli iPhone 16, il suo arrivo sui modelli 15 Pro segna un passo importante nella democratizzazione di questa tecnologia. Per attivarla, basta tenere premuto il controllo della fotocamera, e il dispositivo suggerirà come procedere: sia per cercare dettagli su un locale, tradurre testi, identificare piante o animali, e molto altro.

Nel passato, gli utenti degli iPhone 16 si sono goduti queste funzionalità intuitivamente, ma ora anche i possessori dei modelli 15 Pro possono accedere a una serie di strumenti di informazione immediata. Non più limitati a una sola generazione, le potenzialità dell’intelligenza visiva diventano ampiamente accessibili, migliorando l’esperienza utente.

Modalità di accesso alla visual intelligence su iPhone 15 Pro Max

L’iPhone 15 Pro Max offre un sistema di accesso semplificato alla Visual Intelligence. Attraverso il tasto Azione o il Centro di Controllo, gli utenti possono richiamare facilmente le funzionalità desiderate. Per personalizzare l'uso di questa funzione, è necessario accedere a Impostazioni > Tasto Azione, dove è possibile selezionare l’opzione “Intelligenza visiva”. Questa scelta assicura che gli utenti abbiano un modo immediato per accedere a informazioni preziose senza interruzioni.

Anche per gli utenti del modello 16 e delle sue varianti, l'intelligenza visiva è altrettanto accessibile. Con l’opzione di personalizzazione, si ha la possibilità di aggiungere la funzione al tasto Azione, alla schermata di blocco o al Centro di Controllo, facendola diventare parte integrante delle loro interazioni quotidiane con il dispositivo.

Funzionalità offerte dall’intelligenza visiva

Il raggio d’azione dell’intelligenza visiva è piuttosto ampio. Gli utenti possono ottenere informazioni pratiche, ad esempio controllare gli orari di apertura di un’attività commerciale, identificare animali o piante, e interagire con i testi. Questa funzionalità permette, infatti, di riassumere e tradurre testi, leggere ad alta voce determinati contenuti, oltre a estrarre informazioni di contatto come numeri di telefono, indirizzi email e link ai siti web, consentendo anche di compiere azioni specifiche basate sul tipo di testo analizzato.

Non si ferma qui: gli utenti possono chiedere a ChatGPT di fornire ulteriori informazioni su oggetti o testi visualizzati e cercare in tempo reale gli articoli che hanno di fronte, scoprendo dove acquistarli. Inoltre, l'intelligenza visiva facilita la creazione di eventi nel calendario attraverso il riconoscimento di poster o volantini.

Controllo e privacy nell’uso dell’intelligenza visiva

Un aspetto fondamentale dell’intelligenza visiva è il controllo che l’utente ha sulle informazioni condivise. Apple offre la possibilità di gestire come e quando utilizzare questi strumenti di terze parti, garantendo un grado di privacy e sicurezza alle interazioni. Questa attenzione alla protezione dei dati rappresenta un passo significativo nell’integrazione di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale.

In sintesi, con l’arrivo dell’intelligenza visiva su iPhone 15 Pro e Pro Max, Apple continua a ridefinire l'interazione utente-dispositivo, offrendo strumenti potenti e intuitivi che arricchiscono l’esperienza quotidiana. La democratizzazione di questa tecnologia è destinata a rappresentare un cambiamento notevole nel modo in cui esploriamo e interagiamo con il mondo. Se volete restare aggiornati sulle novità legate a iOS 18, potete seguire il link dedicato.