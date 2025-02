Nuove funzionalità della One UI 7 per Galaxy S25 e Galaxy Buds3: tutto quel che c'è da sapere

La recente introduzione della One UI 7 da parte di Samsung promette di trasformare l’esperienza utente per coloro che possiedono i dispositivi Galaxy S25. Mentre i proprietari di altri modelli aspettano, questa nuova interfaccia mobile si arricchisce di funzioni all'avanguardia e innovative, elevate dall'integrazione delle Galaxy Buds3 e Buds3 Pro. Con un miglioramento nell'uso dell'intelligenza artificiale, la One UI 7 punta a rendere le interazioni quotidiane più fluide, personali e intuitive.

La One UI 7 porta miglioramenti per Galaxy Buds3

Samsung, attraverso un comunicato ufficiale, ha presentato i vantaggi che l’aggiornamento della One UI 7 porterà agli utenti delle Galaxy Buds3 e Buds3 Pro. Un aspetto interessante è che l'azienda ha accennato a un possibile rollout imminente della nuova interfaccia, anche se attualmente i rumors indicano un rilascio previsto tra aprile e maggio. Questo aggiornamento promette di migliorare significativamente l'interazione con le cuffie, semplificando la regolazione delle impostazioni audio.

Con One UI 7, gli utenti possono modificare facilmente le impostazioni audio direttamente dalle nuove opzioni di accesso rapido, senza dover ogni volta aprire l'app Galaxy Wearable. È sufficiente aprire il pannello delle impostazioni rapide, premere il cursore del volume e selezionare la modifica desiderata. Questo rende la regolazione del suono più immediata e accessibile, sia per il volume che per diverse modalità di ascolto.

Personalizzazione audio per ogni app

Un'altra importante novità riguarda la capacità di personalizzare le impostazioni audio in base all'applicazione utilizzata. Ad esempio, mentre si ascolta musica, è possibile prediligere un suono con bassi più profondi, mentre per la visione di film potrebbero essere preferite altre regolazioni. Gli utenti non devono più modificare manualmente le impostazioni ogni volta che passano da un'app all'altra; basta configurare una volta le proprie preferenze audio e le Galaxy Buds3 le applicheranno automaticamente, rendendo l'esperienza ancora più comoda.

Per effettuare queste modifiche, l'utente deve semplicemente toccare l'icona delle cuffie nel pannello multimediale o tenere premuto il cursore del volume per scegliere le impostazioni specifiche per l’app in uso, il che rende la personalizzazione audio rapida e semplice.

Miglioramenti delle funzionalità audio e di comunicazione

Samsung ha inoltre aggiornato la funzionalità Adapt Sound, che ora offre un audio più chiaro e preciso durante le chiamate e la visione di video. Gli utenti possono effettuare un test dell'udito per creare un profilo audio personalizzato, ma per chi ha poco tempo sono disponibili tre profili preimpostati in base all'età. Accedere a queste opzioni richiede di passare attraverso l'app Galaxy Wearable, navigando all'interno delle impostazioni delle cuffie e attivando la funzione selezionata.

In aggiunta, la gamma Galaxy Buds3 offre funzionalità intelligenti attraverso Galaxy AI, fondamentali per migliorare la comunicazione. Tra queste, spicca la modalità Interprete, che consente la traduzione in tempo reale direttamente nelle cuffie, permettendo all'utente di interagire senza dover distogliere lo sguardo dallo schermo del proprio dispositivo. Per attivare questa modalità, basta aprire l'app Interprete e selezionare "Modalità di ascolto", scegliendo la lingua desiderata.

Cancellazione attiva del rumore e rilevamento intelligente

Un'ulteriore innovazione delle Galaxy Buds3 è rappresentata dalla capacità di analizzare il suono interno ed esterno in tempo reale, ottimizzando la cancellazione attiva del rumore. Le funzioni Adaptive EQ e Adaptive ANC lavorano insieme per regolare automaticamente il suono in base all'ambiente circostante, eliminando la necessità di regolazioni manuali continue. In particolare, la funzione Adaptive Noise Control monitora costantemente i rumori circostanti, adattando il volume ambientale in modo intelligente.

Queste opzioni possono venire attivate in modo semplice tramite l'app Galaxy Wearable, dove si trova anche la sezione dedicata al Rilevamento sirena e al Rilevamento vocale, che consentono di ricevere avvisi sonori su potenziali eventi di emergenza.

Ambiti di distribuzione della One UI 7

Nonostante le interessanti novità, Samsung non ha ancora fornito dettagli chiari sul rilascio della One UI 7 per altri smartphone e tablet. Si prevede che il rollout parta dai modelli Galaxy S24 e si estenda ad altri dispositivi nelle settimane successive. Coloro che attendono con ansia l'aggiornamento della One UI dovranno dunque continuare a seguire gli sviluppi ufficiali dell'azienda per ulteriori comunicazioni.