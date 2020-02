Le nuove cuffie wireless Powerbeats 4 approvate da FCC

Grazie al nuovo aggiornamento iOS abbiamo nuove informazioni in merito alle nuove cuffie wireless Powerbeats 4 . Già a metà dicembre 2019 con il rilascio di iOS 13.3, siamo venuti a conoscenza dell’esistenza delle Powerbeats 4 e di come queste potrebbero essere compatibili con il riconoscimento automatico del comando vocale “Hey Siri”. In queste giorni nel sito del FCC, la Federal Communications Commission, abbiamo visto apparire le nuove Powebeats 4 con informazioni tecniche riguardo il prodotto.



Cuffie wireless Powerbeats 4: a breve la presentazione

I nuovi auricolari Powerbeats 4 sono comparse in questi giorni nel sito della commissione FCC e così ora siamo a conoscenza di diverse informazioni riguardo questo nuovo dispositivo.

Le cuffie, numero modello A2015, dovrebbero presentare il supporto “Hey Siri” e un chip Apple H1, come quello che abbiamo visto in Powerbeats Pro, Powerbeats 3 e AirPods di ultima generazione. Grazie all’efficienza del chip Apple H1, gli auricolari wireless Powerbeats 4 resistono a lunghe ore di utilizzo. Infine, doverebbe esserci anche la funzione di lettura dei messaggi caratteristica che renderebbe tutto più semplice per gli utenti Apple.

Queste cuffie si apprestano ad essere delle vere wireless, cioè senza la presenza di un cavo che collega i due auricolari.

Il modello è apparso su FCC prima Apple o Beats potessero fare un annuncio ufficiale sorprendendo così molti degli utenti. I documenti condivisi includono un disegno dei nuovi auricolari che sembra avranno un design molto simile ai Powerbeat già in commercio. A parte l’adozione del chip H1 e il rilevamento “Hey Siri” integrato, non ci aspettiamo molti altri aggiornamenti a livello hardware.

Dato che le informazioni sono ormai visibili su FCC pensiamo che una presentazione ufficiale delle nuove cuffie wireless Powerbeats 4 possa avvenire a breve.

Sulla base delle informazioni attuali non possiamo ancora dire quanto costerà questo prodotto, ma tenete conto che Powerbeats 3 viene attualmente venduto da Apple a € 199,95 e le Powerbeats Pro costano € 249,95.

