Nuove cuffie OnePlus e OPPO: scoperti dettagli su modelli futuri e caratteristiche innovative

Un’indagine approfondita effettuata su un’app di OnePlus e OPPO ha rivelato in anteprima nuove cuffie wireless e le loro potenziali funzionalità. Mentre i fan degli auricolari attendono con trepidazione, le ultime scoperte indicano che OnePlus ha in programma di rilasciare i Buds 4, i Wireless Z3 e gli Open Buds, mentre OPPO si sta preparando con nuovi modelli di cuffie della linea Enco. L’analisi offre interessanti spunti su ciò che i consumatori possono aspettarsi da queste tecnologie audio.

Caratteristiche attese per OnePlus Buds 4

A partire dai OnePlus Buds 4, l’analisi ha confermato alcune funzionalità interessanti. Questi auricolari saranno dotati di cancellazione attiva del rumore in tempo reale, simile a quella dei modelli precedenti, e dispongono di controlli touch, che permettono un uso intuitivo. Una novità significativa sarà l’audio spaziale, una caratteristica che migliorerà notevolmente l’esperienza d’ascolto. Resta da vedere se il nuovo modello offrirà il tracciamento della testa per l’audio spaziale, come avviene nei Buds Pro di OnePlus. In ogni caso, i Buds 4 si prospettano come un’opzione competitiva nel mercato degli auricolari wireless.

OnePlus Wireless Z3: funzioni e prestazioni

In aggiunta ai Buds 4, OnePlus ha presentato i Bullets Wireless Z3, la cui presenza era già emersa in documenti regolatori. Grazie all’analisi dell’app, ora si ha conferma che questi auricolari supporteranno l’audio spaziale, denominato OnePlus 3D Audio, pur non disponendo di tracciamento della testa. Ulteriori dettagli rivelano che i Bullets Wireless Z3 integreranno anche il supporto per l’app HeyTap, con controlli dei pulsanti rivisitati per un utilizzo migliorato.

Open Buds e la novità di OPPO

Non finisce qui. OnePlus sta anche preparando il lancio degli Open Buds, che sembrano essere basati su un modello di OPPO, in particolare sulle cuffie Enco Clip. Le nuove Open Buds presenteranno funzionalità avanzate, come la cancellazione del rumore e regolazioni della sensibilità al tocco. Sarà interessante notare le similitudini con i modelli Enco di OPPO, portando alla luce una potenziale strategia di rebranding. Questi auricolari supporteranno il collegamento a più dispositivi, il controllo del volume “intelligente” che si adatta al rumore ambientale e la tecnologia Fast Pair.

Le novità di OPPO: Enco R4 e Buds 3 Pro

Anche OPPO è nel pieno della preparazione per il mercato con modelli come l’Enco R4, dotato di connessione a doppio dispositivo e funzione di ricerca per trovare gli auricolari smarriti. Inoltre, l’Enco Buds 3 Pro, che avrà a disposizione molte delle funzioni del modello Pro, presenterà anche audio OPPO Alive, equalizzatore personalizzato e assenza di cancellazione attiva del rumore. Non si può poi dimenticare l’Enco Buds 3 Pro Plus, che unirà tutte le caratteristiche dei Buds 3 Pro con l’aggiunta della cancellazione del rumore.

Insieme, queste mosse strategiche di OnePlus e OPPO fanno presagire un futuro luminoso nel settore degli auricolari wireless, soddisfacendo le esigenze dei consumatori in cerca di audio di alta qualità combinato con tecnologia facile da utilizzare e adatta ai ritmi di vita odierni.