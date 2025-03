Nuove connessioni satellitari per Google Pixel 9 e Galaxy S25: cosa c’è da sapere

Le ultime notizie indicano significativi sviluppi nel campo della connettività satellitare per due smartphone attesi: il Google Pixel 9 e il Galaxy S25. Mentre il Pixel 9a risulta escluso da questa innovazione, entrambi i dispositivi potranno presto beneficiare di aggiornamenti chiave, a condizione di essere associati ai giusti operatori di telefonia.

La collaborazione tra i principali operatori

Nei giorni scorsi, Verizon ha ufficialmente comunicato che i suoi utenti potranno inviare messaggi non urgenti tramite satellite utilizzando i nuovi telefoni. A questa iniziativa si sono aggiunti anche Spectrum e Xfinity, che hanno confermato la disponibilità di servizi di messaggistica satellitare di emergenza per i medesimi terminali. Questi tre operatori hanno realizzato un accordo con Skylo, un fornitore innovativo di reti non terrestri, che funge da operatore virtuale per la connettività satellitare, garantendo accesso a infrastrutture satellitari esistenti anziché esserne responsabili per la creazione da zero.

Il nome Skylo non è del tutto nuovo; questo servizio è già attivo in alcune comunicazioni satellitari d’emergenza integrate nel Google Pixel 9 e in una serie di iPhone. Ciò segnala un incremento della sinergia nell’ambito delle comunicazioni di emergenza, considerato fondamentale in situazioni in cui le reti cellulari tradizionali non sono disponibili.

Cosa aspettarsi in futuro

Sebbene i dettagli tecnici possano variare, è ciò che significa per l’utente finale a contare. Infatti, grazie a questa tecnologia, gli utenti di Google Pixel 9 e Galaxy S25 avranno l’opportunità di connettersi direttamente ai satelliti, mantenendo il contatto anche in assenza di copertura cellulare. Nelle situazioni di emergenza, sarà possibile invocare assistenza senza essere rallentati da eventuali problemi di rete locale. Questo aspetto è particolarmente cruciale per i possessori di Galaxy S25, in quanto Samsung non ha stabilito accordi simili a quelli di Google con Skylo. Di conseguenza, la connettività satellitare per questi dispositivi dipenderà in seno alle offerte degli operatori.

Attualmente, ci sono tre provider a disposizione, rendendo la scelta più ampia per gli utenti che desiderano questa funzionalità di sicurezza.

Tempi di attivazione e disponibilità

Verizon ha dichiarato che il lancio della messaggistica satellitare sarà attuato nel giro di un periodo stabilito che potrebbe durare fino a due settimane. Allo stesso modo, Spectrum e Xfinity hanno proclamato che i loro servizi di messaggistica satellitare sono già operativi, sebbene alcuni utenti potrebbero dover aspettare l’attivazione, che è prevista nei prossimi giorni.

Pertanto, indipendentemente dall’operatore con cui ci si trova, c’è da attendersi un breve intervallo prima di accedere a queste nuove funzionalità.

In un contesto più ampio, speriamo che altri fornitori inizino a implementare offerte simili nei mesi a venire. T-Mobile, ad esempio, sta collaborando con Starlink, ma bisogna continuare a battere sulla necessità di avere opzioni di connettività satellitare a disposizione per tutti gli utenti, a patto che possiedano i dispositivi idonei, anche se limitate all’uso per emergenze.