Nuove caratteristiche dell'iPhone 17 Pro: cosa aspettarsi dal prossimo smartphone di Apple

Apple continua a sorprendere il mercato della tecnologia con i suoi aggiornamenti annuali, e l'imminente arrivo dell'iPhone 17 Pro non sembra essere da meno. Sebbene il recente iPhone 16 Pro abbia introdotto un teleobiettivo 5x e nuove funzionalità di intelligenza artificiale, la sensazione è che non ci siano stati cambiamenti rivoluzionari per spingere i possessori del modello precedente a un upgrade. Tuttavia, con l'avvicinarsi del 2025, diversi rumor stanno iniziando a prendere piede riguardo le novità e le migliorie attese. Scopriamo quindi le principali caratteristiche e quello che ci aspettiamo dal prossimo flagship di Apple.

Design rinnovato per l'iPhone 17 Pro

Il design dell’iPhone di Apple è rimasto relativamente invariato dalla presentazione dell’iPhone 14 Pro, che ha introdotto la funzionalità Dynamic Island. Tuttavia, si prevede che quest'anno ci sarà un cambiamento significativo. Secondo il noto leaker Jon Prosser, l'iPhone 17 Pro adotterà un aspetto diverso, ispirandosi a recenti modelli di Pixel, con un blocco della fotocamera che potrebbe estendersi su tutta la parte posteriore del telefono. Sorprendentemente, mentre Apple abbraccia questo nuovo design, Google sembra allontanarsi da esso con il Pixel 9a.

Inoltre, Dynamic Island potrebbe subire una riduzione di dimensioni sugli iPhone 17, inclusi i modelli Pro e Air. È lecito quindi aspettarsi che anche l'iPhone 17 Pro beneficerà di questo upgrade, portando a un design più moderno e accattivante per i semplici utenti e gli appassionati di tecnologia.

Un'ottimizzazione autentica per i fotografi

Uno degli aspetti che più colpirà gli amanti della fotografia è l'evoluzione delle fotocamere del nuovo iPhone. Attualmente, l'iPhone 16 Pro è dotato di tre fotocamere posteriori, con l'obiettivo principale e l'ultra grandangolare da 48 megapixel, mentre il teleobiettivo è limitato a soli 12 megapixel. Analisti del settore come Jeff Pu prevedono che, nel 2025, anche il teleobiettivo subirà un importante upgrade, allineandosi agli altri sensori da 48 megapixel.

In aggiunta, è atteso un miglioramento significativo anche per la fotocamera frontale, che potrebbe raddoppiare la sua risoluzione da 12 a 24 megapixel, permettendo selfie di qualità molto superiore rispetto a quanto visto in precedenza. Con queste migliorie, gli appassionati della fotografia mobile avranno a disposizione uno strumento ancora più potente.

Incremento alle prestazioni e velocità rivoluzionaria

Tradizionalmente, Apple introduce un incremento nelle prestazioni ad ogni nuova generazione di iPhone, e l’iPhone 17 Pro non farà eccezione. Quest'anno, si prevede l'arrivo del nuovo chipset A19, che si concentrerà principalmente sulla densità dei transistor grazie a un nuovo processo di produzione N3P di TSMC. Questo porterebbe a miglioramenti in termini di performance e consumo energetico, anche se i dettagli sui vantaggi ancora non sono chiari. Tendenzialmente, i nuovi chip offrono un incremento di velocità tra il 10 e il 20%, e gli utenti sperano per un miglioramento che si avvicini alla soglia più alta.

Ricarica più veloce: una novità that's finally here

Un altro interessante sviluppo riguarda la ricarica del dispositivo. Secondo GF Securities, l'intera linea di iPhone 17 sarà dotata di ricarica cablata a 35W, un notevole passo in avanti rispetto agli attuali 20W. È opportuno notare che storicamente gli iPhone hanno ricaricato a velocità superiori rispetto a quanto ufficialmente dichiarato; per esempio l'iPhone 13 Pro Max supportava la ricarica a 27W nel 2021.

Questa nuova capacità ufficiale di ricarica rappresenterebbe un cambiamento atteso da lungo tempo, poiché gli iPhone hanno finora faticato a stare al passo con la concorrenza in termini di velocità di ricarica. Anche se non è un diretto confronto con i 100W della OnePlus, questo aggiornamento dovrebbe risultare particolarmente utile per gli utenti.

Aumento della RAM per modelli selezionati

Con l'introduzione dell'intelligenza artificiale nei modelli di iPhone 16 dello scorso anno, è previsto un potenziamento della RAM anche per i modelli iPhone 17 Pro. Jeff Pu stima che l’iPhone 17 Pro e Pro Max saranno equipaggiati con 12GB di RAM, quattro in più rispetto ai modelli attuali. Tuttavia, non tutte le fonti concordano: l’analista Ming-Chi Kuo ha espresso la possibilità che l’aumento della RAM possa riguardare solo l’iPhone 17 Pro Max, una notizia che non farà certo felici gli utenti di smartphone più “compatti”.

Aspettative per l’iPhone 17 Pro: un occhio al futuro

Mettendo insieme tutti gli aggiornamenti attesi, è chiaro che ci sono diversi motivi per aspettare prima di effettuare un upgrade all’iPhone 17 Pro. Rispetto al modello corrente, la nuova generazione promette miglioramenti significativi in termini di prestazioni, funzione teleobiettivo e velocità di ricarica. Anche se il nuovo design potrebbe non convincere tutti, rappresenta un passo importante per differenziare il modello da quelli precedenti.

Con la presentazione dell’iPhone 17 prevista per settembre, ci si aspetta un’intensificazione delle indiscrezioni e delle novità nei prossimi mesi. La curiosità sarà grande per scoprire le altre innovazioni che Apple ha in serbo per i suoi utenti.