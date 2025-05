Nuove batterie per Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7 ottengono certificazione: anticipazioni e aspettative

In vista dell’arrivo dell’estate e delle novità tecnologiche, Samsung sta preparando il lancio della propria nuova generazione di dispositivi pieghevoli. Con il Galaxy Unpacked previsto per la prima metà di luglio, le attese sono altissime. I modelli in arrivo, Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7, hanno recentemente ottenuto la certificazione UL Demko per le loro batterie, offrendo indicazioni più chiare sulle loro capacità e prestazioni. Scopriamo tutti i dettagli su questi attesissimi smartphone.

Capacità delle batterie: Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7

Le batterie dei nuovissimi Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7 sono state recensite con numeri di modello specifici, confermando la capacità delle loro prestazioni energetiche. Per il Galaxy Z Fold 7, i modelli rapportati sono EB-BF966ABE e EB-BF967ABE, con una capacità totale di 4,272mAh. Questa somma è data da due batterie, rispettivamente di 2,126mAh e 2,146mAh. Un confronto interessante con il predecessore, il Galaxy Z Fold 6, che montava batterie da 2,355mAh e 1,918mAh, per una capacità bien totale di 4,273mAh, mostra una leggera diminuzione nella nuova generazione. Samsung potrebbe aspettarsi di posizionare il Fold 7 con una capacità energetica simile a quella pubblicizzata di 4,400mAh.

Al contrario, per il Galaxy Z Flip 7, i modelli di batterie segnalati sono EB-BF766ABE e EB-BF767ABE, con una capacità totale di 4,174mAh. Qui, le batterie hanno una capacità di 1,189mAh e 2,985mAh. Il modello precedente, Galaxy Z Flip 6, condivide una capacità di 3,887mAh, il che suggerisce un significativo miglioramento per il nuovo dispositivo. Samsung potrebbe decidere di equipaggiare il Flip 7 con una capacità di 4,300mAh, marcando un deciso passo avanti rispetto al passato.

Caricamento e prestazioni energetiche

Un altro aspetto cruciale riguarda le velocità di ricarica. Secondo le informazioni trapelate dalla certificazione 3C in Cina, sia il Galaxy Z Fold 7 che il Z Flip 7 supporteranno ricariche wireless a 25W, migliorando rispetto ai 15W dei modelli precedenti. Tuttavia, le stesse fonti indicano che anche la ricarica cablata potrebbe rimanere limitata a 25W. Questo rappresenta un passo indietro rispetto ad altre proposte di Samsung, che hanno già superato i 45W di velocità su altri modelli, ma potrebbe ancora garantire un’esperienza utente apprezzabile.

Le reali prestazioni delle batterie dipenderanno in gran parte dall’uso quotidiano dei dispositivi. Sebbene le cifre potenzialmente suggeriscano una ridotta autonomia nella gamma Fold, il Flip sembra promettere una maggiore durata, adeguata alle esigenze degli utenti moderni. L’imminente lancio permetterà a molti di testare le batterie e confrontare le aspettative con la realtà.

Ultime novità e previsioni

Con l’avvicinarsi della presentazione ufficiale, sono già emerse informazioni relative al SoC che equipaggerà i nuovi dispositivi: si parla infatti del potente Snapdragon 8 Elite e di almeno 12GB di RAM. Questi dettagli ampliano le aspettative sulla potenza e sull’efficienza di elaborazione di entrambi i modelli.

Mentre i preparativi per la presentazione continuano, gli appassionati della tecnologia staranno a guardare le ulteriori anticipazioni in arrivo. Le settimane che precederanno il Galaxy Unpacked potrebbero portare alla luce ulteriori dettagli e caratteristiche, aumentando l’interesse verso questi prodotti innovativi.

L’attesa è tanta e, a pochi mesi dal rilascio, il mondo della tecnologia è pronto ad abbracciare le novità che Samsung ha in serbo con i suoi nuovi foldable.