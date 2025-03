Nuova versione di AirFly Pro: il dongle di Twelve South che migliora l’audio per le cuffie wireless

Twelve South ha presentato la nuova versione del suo dongle AirFly Pro, un dispositivo pensato per connettere cuffie wireless a sistemi privi di supporto Bluetooth. Nonostante sia principalmente pubblicizzato per l’uso durante i voli, il AirFly Pro 2 è compatibile con qualsiasi dispositivo dotato di jack per cuffie da 3,5 mm. Al momento, il prezzo di vendita è fissato a 59,99 dollari, una leggera variazione rispetto al modello precedente, venduto a 54,99 dollari.

Aggiornamenti e caratteristiche principali del prodotto

Una delle novità più significative del AirFly Pro 2 è l’inserimento di pulsanti dedicati per il controllo del volume direttamente sul dongle. Questa funzione, già presente nel modello economico AirFly SE, è stata ben accolta dai clienti che cercano praticità d’uso. Un altro miglioramento è l’inserimento di un avanzato processore audio Qualcomm QCC3056. Secondo Twelve South, questo aggiornamento “ottimizza la qualità audio e la latenza, rendendo film, musica e giochi ancora più avvincenti”, riducendo nel contempo il rumore di fondo, per una chiarezza vocale superiore.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Funzionalità avanzate e durata della batteria

Il AirFly Pro 2 si distingue anche per la sua capacità di accoppiare velocemente le cuffie wireless. Mantiene la connettività multipoint, che consente a due utenti di ascoltare audio contemporaneamente. Inoltre, Twelve South assicura una durata della batteria di ben 25 ore con una sola ricarica. Per chi possiede un’auto più vecchia, il Pro 2 funziona anche come sorgente audio per smartphone, permettendo di riprodurre musica attraverso il sistema stereo dell’auto via jack di ingresso.

Utilizzo e compatibilità

Gli utenti possono utilizzare il AirFly Pro 2 per inviare audio da una fonte dotata di jack per cuffie a un paio di cuffie wireless, o viceversa, da uno smartphone a un ingresso aux. Questa versatilità lo rende particolarmente adatto non solo per viaggi aerei, ma anche per l’uso quotidiano con vari dispositivi domestici ed elettronici.

Con un design elegante e funzionale, il nuovo AirFly Pro 2 si propone come un’opzione pratica e accessibile per chi desidera migliorare la propria esperienza d’ascolto senza complicazioni.