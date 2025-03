Nuova uscita LEGO: il diorama della Contea de Il Signore degli Anelli disponibile dal 5 aprile

Nel mondo dei mattone LEGO, c’è grande attesa per il lancio del set diorama dedicato a Il Signore degli Anelli. Svelato ufficialmente il 25 marzo 2025, il set LEGO Il Signore degli Anelli: la Contea #10354 porta i fan nella magica terra degli hobbit, con dettagli affascinanti e una serie di minifigure iconiche. Con il suo arrivo previsto sul mercato italiano il 5 aprile 2025, i collezionisti non possono lasciarselo sfuggire. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche di questo set dall’aspetto accattivante.

Un diorama dettagliato e coinvolgente

Il cuore del set è rappresentato dalla Casa Baggins, curata nei minimi dettagli per ricreare l’atmosfera della Contea. Dietro a questa costruzione non ci sono muri che nascondono gli interni, il che, pur essendo discutibile per alcuni, risulta coerente con altri set a tema. La Casa ospita spazi ben definiti, come l’ingresso, lo studio e il salotto, accessibili attraverso l’emblematica porta rotonda che caratterizza le tane degli hobbit.

Un aspetto interessante di questo diorama è la presenza di elementi interattivi: i costruttori possono trasformare una lettera infuocata nell’Unico Anello, esaltando l’esperienza di gioco. All’esterno della casa, si erge il palco da cui Bilbo pronuncia il suo discorso bizzarro in occasione del suo compleanno. La scena è resa dinamica da una manopola che permette di ricreare il momento della sua scomparsa, conferendo al set un tocco di magia cinematica.

Diverse aree del set rappresentano appuntamenti iconici del film. Tra questi il tendone dove Merry e Pipino fanno partire un enorme spettacolo pirotecnico, con minifigure dotate di teste intercambiabili per mostrare le diverse fasi della scena, prima e dopo l’arrivo del drago. Inoltre, gli appassionati troveranno il carretto di Gandalf, che riporta alla mente i precedenti set, insieme a una varietà di minifigure, da Bilbo a Samwise Gamgee, ognuna con dettagli unici che riflettono la loro personalità.

Una volta assemblato, il diorama conta 2.017 mattoncini e misura 45 cm in larghezza, 27 cm in profondità e 20 cm in altezza. Per facilitare la costruzione, le istruzioni sono disponibili anche sull’app LEGO Builder, che offre la possibilità di lavorare su diverse parti del set in parallelo, rendendo l’attività ancora più coinvolgente.

Un regalo esclusivo al lancio

Non è solo il grande diorama a catturare l’attenzione. I primi acquirenti del set di “La Contea” riceveranno un regalo speciale: il set LEGO Il Signore degli Anelli: Sméagol e Déagol #40761. Questo set rappresenta un momento chiave del racconto, con Sméagol in lotta per l’Unico Anello con Déagol. Valutato 24,99€, sarà lanciato in contemporanea con la nuova edizione della Contea, rendendo l’acquisto ancora più allettante.

Dettagli di uscita e prezzo

Il set diorama LEGO Il Signore degli Anelli: la Contea #10354 sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 5 aprile 2025 sul LEGO Store Online. Tuttavia, i membri di LEGO Insiders potranno accaparrarsi il set già dal 2 aprile, un’opzione interessante per i collezionisti più accaniti. Il prezzo di lancio è fissato a 269,99€, una cifra che riflette l’attenzione ai dettagli e le caratteristiche uniche del set. Come ulteriore vantaggio, gli utenti Insiders riceveranno anche 2.025 punti, utilizzabili in un’area dedicata dell’app.

È importante notare che i prezzi e la disponibilità possono variare nel tempo, quindi è consigliato controllare le informazioni aggiornate per non perdere l’occasione di aggiungere questo fantastico set alla propria collezione.