Nuova stazione di ricarica Zens: carica fino a quattro dispositivi contemporaneamente

La nuova stazione di ricarica senza fili proposta da Zens e disponibile presso Apple rappresenta una soluzione innovativa per gli utenti di iPhone e AirPods. Denominata Zens Quattro Wireless Charger Pro 4, questo accessorio eccelle nella funzionalità, permettendo di ricaricare più dispositivi insieme. A differenza del progetto AirPower di Apple, mai arrivato sul mercato, questo caricatore è già in fase di distribuzione.

Design e funzionalità del Quattro Wireless Charger

Il Zens Quattro Wireless Charger Pro 4 è dotato di un design elegante con una combinazione di colori grigi e bianchi. Questa stazione di ricarica non solo attira l’occhio, ma è anche progettata per supportare la ricarica di fino a quattro dispositivi in modalità wireless. Ogni piastra di ricarica supporta la ricarica MagSafe con velocità di ricarica fino a 15W, garantendo una ricarica rapida e sicura. Il caricatore è fornito di un adattatore di alimentazione da 65W, che fornisce l’energia necessaria affinché ciascuna delle quattro piastre funzioni al massimo dell’efficienza. Questo accessorio è un’ottima scelta per chi cerca un prodotto che unisce funzionalità e design.

Con un prezzo di 149,95 dollari, il Zens Quattro Wireless Charger Pro 4 è posizionato nella fascia alta del mercato, sostenuto dalla reputazione di Apple nel selezionare prodotti di alta qualità. L’accordo con Apple è un segnale positivo per i consumatori riguardo alla qualità e alle prestazioni di questo caricatore.

Confronto con il caricatore 4-in-1 di Zens

Oltre al Quattro Wireless Charger, Apple offre anche il caricatore 4-in-1 di Zens, anch’esso al prezzo di 149,95 dollari. Tuttavia, a differenza del Quattro, questo modello è una soluzione più completa. Fiore all’occhiello è il suo angolo dedicato alla ricarica delle AirPods, un supporto di ricarica per Apple Watch, una base di ricarica MagSafe per iPhone e una porta USB per consentire la ricarica di un quarto dispositivo tramite cavo.

Il caricatore 4-in-1 fornisce una potenza massima di 60W, permettendo di caricare rapidamente gli smartphone a 15W, mentre l’Apple Watch e le AirPods ottengono rispettivamente 5W. La versatilità di avere una porta USB-C aggiuntiva è un beneficio notevole, conferendo alcuni vantaggi in termini di portabilità e praticità.

L’evoluzione di Zens nel mercato della ricarica

Zens, azienda olandese, ha una lunga storia nella produzione di soluzioni di ricarica e si è affermata come leader nel settore. Il caricatore modulare lanciato nel 2022 ha segnato una collaborazione iniziale con Apple, che ha portato all’aggiunta del Quattro e del 4-in-1. Entrambi questi modelli sono da oggi disponibili per l’acquisto sul sito di Apple e nei negozi fisici in tutto il mondo.

Un altro prodotto di Zens particolarmente interessante è il Liberty charging pad, che presenta una base trasparente e bobine di ricarica visibili. Questo modello è considerato una delle interpretazioni moderne della tecnologia di caricamento senza fili.

La linea di prodotti Zens rappresenta una combinazione di estetica accattivante e innovazione tecnologica. La disponibilità presso Apple enfatizza non solo l’affidabilità del marchio, ma anche l’attenzione ai dettagli che caratterizza i suoi accessori. La crescente proposta di Zens sul mercato riflette un impegno costante nel migliorare l’esperienza di ricarica degli utenti di dispositivi Apple.