Nuova funzione in Gemini: ora puoi salvare informazioni personali per risposte su misura

Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, sta introducendo una nuova funzionalità dedicata ai suoi utenti: la possibilità di salvare informazioni personali per ottenere risposte più personalizzate. Questo strumento, che si chiama "saved info", è stato lanciato e attualmente è in fase di distribuzione per gli utenti del piano gratuito, anche se non è ancora disponibile per tutti. La decisione di Google di rendere accessibili alcune delle funzioni avanzate di Gemini ai suoi utenti gratuiti rappresenta un passo significativo verso una maggiore personalizzazione dell'interazione uomo-macchina.

Caratteristiche della nuova funzione di Gemini

La funzionalità "saved info" permette agli utenti di Gemini di fornire alcune informazioni su di sé, come cibi preferiti, abitudini linguistiche e altro ancora. Questo aiuta l'assistente virtuale a fornire risposte più precise e utili. Google ha chiarito che l’idea alla base è semplice: "Condividi informazioni sulla tua vita e preferenze per ricevere risposte più utili." È possibile che Gemini ricordi questi dettagli e li utilizzi nel corso delle interazioni.

Fino a poco tempo fa, questa funzionalità era riservata agli utenti di Gemini Advanced, il piano premium di Google One che costa 20 dollari al mese. Attualmente, però, sta iniziando a essere accessibile anche a chi utilizza l'applicazione gratuitamente. Gli utenti del web client di Gemini hanno già avvistato la funzione, e alcuni di loro l'hanno segnalata su Reddit. Per accedere a questa novità, gli utenti possono trovarla nella barra laterale di Gemini, selezionando l'icona delle impostazioni e cliccando sulla voce corrispondente a "saved info".

Come funziona "saved info"

La funzionalità di salvare informazioni in Gemini agisce come una sorta di memoria di base dell'intelligenza artificiale, utile per migliorare le risposte fornite. Non c'è bisogno di fornire dettagli eccessivi; anche informazioni semplici possono rivelarsi preziose. Ad esempio, un utente potrebbe dichiarare di essere vegetariano, e l'assistente si asterrà dal suggerire ricette a base di carne. Altri esempi di informazioni utili includono la preferenza per risposte concise o la richiesta di includere traduzioni in altre lingue.

Queste informazioni verranno memorizzate fino a quando l'utente non deciderà di eliminarle. Inoltre, è presente un'opzione per disattivare completamente la memorizzazione delle informazioni. Questo approccio consente a Gemini di fornire un'esperienza più personalizzata durante l'interazione con gli utenti, contribuendo così a ridurre la frustrazione che talvolta si verifica quando le risposte non soddisfano le aspettative.

Lo sviluppo di nuove funzionalità su Gemini

Sotto la guida di Google, Gemini continua ad evolversi e a introdurre funzionalità innovative, rendendo l'esperienza dell'utente sempre più ricca e personalizzata. Recentemente, sono state aggiunte anche altre opzioni, come la possibilità di caricare e analizzare documenti per gli utenti gratis. Questa centralità nella personalizzazione e nella facilità d'uso dimostra l’impegno di Google nel rendere accessibile l'intelligenza artificiale a una platea sempre più ampia.

Se non hai ancora accesso alla funzione "saved info", non preoccuparti: nei prossimi giorni dovrebbe essere visibile sia nell'applicazione mobile che nella versione web di Gemini per tutti gli utenti. Con questa novità, Google continua a confermare la sua strategia di integrazione di funzionalità avanzate nei piani gratuiti, avvicinando così sempre di più i suoi strumenti di intelligenza artificiale al grande pubblico.