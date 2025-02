Nuova funzionalità su WhatsApp: arrivano i pacchetti di sticker personalizzabili

WhatsApp è noto per le sue continue evoluzioni e aggiornamenti, e recentemente è emersa una novità tanto attesa dagli utenti. Dalla beta 2.25.4.18 per Android, si ha notizia di una nuova funzionalità che permetterà la creazione e la condivisione di pacchetti di sticker direttamente all'interno dell'applicazione. Ciò significa che non sarà più necessario ricorrere a applicazioni esterne per organizzare i propri adesivi. Gli utenti potranno ora raccogliere i propri sticker preferiti in modo semplice e condividere le collezioni con gli amici, rendendo l’esperienza di messaggistica ancora più interattiva e personalizzata.

Addio al disordine degli sticker

Chi utilizza frequentemente gli sticker su WhatsApp conosce bene l'inevitabile confusione che si crea nella ricerca di un adesivo specifico tra i preferiti. Attualmente, l'unico modo per salvare uno sticker è aggiungerlo singolarmente tra i preferiti, portando a una situazione di sovraccarico di adesivi disordinati. La nuova funzionalità si propone di far luce su questo caos, offrendo la possibilità di creare pacchetti di adesivi ben definiti. Sarà così possibile categorizzare i propri sticker in raccolte tematiche, facilitando l'accesso e la ricerca nel momento del bisogno. Questo strumento non solo semplificherà la vita agli utenti, ma offrirà anche un tocco di creatività e ordine nelle conversazioni quotidiane.

Maggiore velocità nella creazione

Una delle novità più pratiche è la capacità di inserire più adesivi in un solo passaggio. Non ci sarà più bisogno di selezionare gli sticker uno ad uno: sarà possibile aggiungerli simultaneamente a un pacchetto. Questo approccio non solo renderà l’organizzazione più efficiente, ma contribuirà anche a ridurre il tempo necessario per mettere insieme le proprie collezioni. Inoltre, i pacchetti che gli utenti creeranno potranno essere facilmente modificati in qualsiasi momento, rendendo l'impostazione e la gestione degli sticker un processo fluido e intuitivo.

Condivisione semplificata dei pacchetti di sticker

Una caratteristica che sicuramente attrarrà l'attenzione è la possibilità di condividere interi pacchetti di sticker. Una volta che un utente ha creato la propria raccolta, sarà possibile inviarla in modo semplice a contatti individuali, gruppi o canali. Questa funzionalità elimina la necessità di salvare manualmente ogni adesivo e permette una diffusione immediata e diretta delle collezioni di sticker. La ricezione di un pacchetto sarà immediata: con un solo tocco, i destinatari potranno importare direttamente gli adesivi ricevuti. Manca solo che la funzionalità venga ufficialmente rilasciata a tutti gli utenti, promettendo un'esperienza di messaggistica molto più dinamica e divertente.