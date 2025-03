Nuova funzionalità Microsoft: Copilot si connette anche ai telefoni Android

Microsoft sta per portare una nuova dimensione nel mondo della tecnologia mobile, introducendo una funzionalità che promette di affinare l’interazione tra computer e smartphone Android. La nuova funzionalità, denominata Connessione del telefono, sta iniziando a essere accessibile a un pubblico più ampio e segna un passo in avanti nel modo in cui gli utenti possono gestire le proprie attività quotidiane.

Cos’è la Connessione del telefono di Microsoft?

La Connessione del telefono è uno strumento innovativo che consente agli utenti di sfruttare le potenzialità di Copilot anche sui dispositivi Android. Attraverso questa funzione, gli utenti possono impartire comandi al proprio smartphone direttamente dal PC, avanzando così nella ricerca di un’integrazione sempre più profonda tra i vari dispositivi. Questa opzione, che rappresenta una sorta di evoluzione del già noto Collegamento al telefono, permette di svolgere diverse operazioni pratiche, come impostare un timer, consultare le mappe, leggere messaggi e altre attività quotidiane. Nonostante la promettente funzionalità, per utilizzare Connessione del telefono è necessario soddisfare alcuni requisiti specifici, che includono l’installazione di versioni aggiornate delle applicazioni necessarie.

Requisiti per attivare la Connessione del telefono

Per poter utilizzare la Connessione del telefono, gli utenti devono assicurarsi di avere un dispositivo Android e un computer Windows collegati attraverso Collegamento al telefono. È fondamentale che l’app Collegamento a Windows sul smartphone sia aggiornata alla versione 1.24112.110.0 o successiva. È altresì necessario che Windows sia aggiornato all’ultima versione, come quella di build 22635.4945. Gli utenti devono anche scaricare l’app Copilot dal Microsoft Store e possedere un account Microsoft per poter accedere a queste nuove funzionalità.

Una volta verificate queste condizioni, si può procedere ad avviare l’app Copilot sul computer, accedere con il proprio account e abilitare l’apposita opzione nelle impostazioni. Solo a questo punto si potrà cominciare a inviare comandi al telefono che, pur presentando ancora alcune limitazioni, rappresenta un grande passo avanti nella comunicazione tra dispositivi.

Funzionalità e limiti della Connessione del telefono

La Connessione del telefono offre una gamma interessante di possibilità, consentendo agli utenti di interagire con il proprio telefono senza doverlo toccare fisicamente. Ad esempio, si possono chiedere informazioni sui messaggi o inviare un messaggio a un contatto specifico. Inoltre, è possibile impostare timer e sveglie o trovare luoghi tramite Maps. Tuttavia, non tutte le funzionalità disponibili sono accessibili a tutti gli utenti. In particolare, i possessori di device Samsung con versioni specifiche di Android e altre app possono usufruire di ulteriori funzioni, come avviare una navigazione direttamente dall’app Maps.

Tuttavia, è importante segnalare che l’esperienza attuale presenta alcune limitazioni; ad esempio, per poter attivare un timer, è necessaria l’autorizzazione sull’app del telefono. Questo implica che l’utente deve interagire con il dispositivo per confermare l’operazione, il che può risultare poco pratico. Anche per visualizzare una posizione sulla mappa, l’utente deve selezionare l’app principale da utilizzare. Sebbene queste limitazioni possano sembrare piccoli ostacoli, indicano la necessità di un’integrazione più fluida e immediata nei processi operativi.

La questione privacy e le preoccupazioni future

Con l’implementazione della Connessione del telefono, emergono anche legittime preoccupazioni riguardo alla privacy e alla sicurezza dei dati. Essendo uno strumento che potrebbe accedere a informazioni personali sensibili, l’integrazione di un assistente virtuale così invasivo potrebbe generare apprensioni tra gli utenti. Attualmente, l’uso di Copilot avviene attraverso server remoti, e non ci sono informazioni chiare su come i dati vengano gestiti e cementati dal sito ufficiale di Microsoft.

Il tentativo di Microsoft di migliorare l’interazione tra computer e dispositivi mobili sottolinea un ambizioso obiettivo: rendere l’assistente artificiale una parte integrante della vita quotidiana degli utenti. Resta da vedere come verranno gestite le problematiche sulla privacy e su quali ulteriori funzioni verranno implementate in futuro.