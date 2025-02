Nuova collezione di sfondi per Google Pixel 9a: tonalità vivaci e design esclusivi

Nell'evoluzione dei dispositivi mobili, la personalizzazione gioca un ruolo cruciale per molti utenti. Il Google Pixel 9a si prepara a lanciare una nuova collezione di sfondi, con varianti chiare e scure per ogni colorazione del dispositivo stesso. Questa novità è attesa con curiosità, poiché i wallpapers recenti sembrano promettere un rinnovamento rispetto alle opzioni più semplici viste in precedenza.

Un cambiamento nel design dei wallpapers

Negli anni passati, i modelli Pixel si sono distinti per i loro sfondi predefiniti, alcuni dei quali collaborativi con artisti famosi. Tuttavia, l'ultima generazione ha mostrato una certa ripetitività, con collezioni di sfondi che si limitavano a tonalità uniche abbinate ai colori del dispositivo. La nuova serie di wallpapers, invece, suggerisce una variazione di stile e un maggiore impatto visivo.

Secondo fonti interne a Google, potrebbe trattarsi di una collezione elaborata, presentando interpretazioni astratte di fiori attraverso ben otto diversi sfondi. Ogni tonalità—che include "iris", "porcellana", "lampone" e "ossidiana"—avrà una variante chiara e una scura, permettendo agli utenti di esprimere la propria personalità attraverso le scelte di design. Rispetto alla prima collezione, questi nuovi sfondi si mostrano più vivaci e giocano con le forme floreali in modi più audaci.

Origine e disponibilità

Attualmente, non è chiaro se questi sfondi siano frutto di una collaborazione ufficiale. I file sono identificati con il prefisso "YTH", ma non si hanno informazioni precise sul significato di questo codice. Quello che è certo è che, sebbene non saranno disponibili al lancio del Pixel 9a previsto per marzo, ci si aspetta che facciano parte di un futuro aggiornamento, noto come Pixel Feature Drop.

Come scaricare i nuovi sfondi Google Pixel 9a

Per chi desidera ottenere questi nuovi sfondi, è importante sapere che le anteprime fornite sono state compresse per migliorare le prestazioni del sito. Pertanto, per avere la migliore qualità, è consigliabile utilizzare il pulsante di download per far proprio il file ad alta risoluzione. Questo assicura un aspetto più nitido per lo sfondo scelto.

Per coloro che desiderano impostare i nuovi wallpapers su dispositivi diversi dal Pixel 9a, il processo è semplice ma richiede alcune istruzioni specifiche. Bisogna assicurarsi di non utilizzare applicazioni che comprimono ulteriormente le immagini, come WhatsApp o Facebook Messenger, per garantire la migliore qualità possibile.

Impostare lo sfondo su Android e iPhone

Su Android:

Aprire l'app Impostazioni. Selezionare "Sfondi e stile". Cliccare su "Altri sfondi". Entrare in "Le mie foto" e scegliere lo sfondo desiderato. Personalizzare lo sfondo e confermare con "Imposta sfondo". Decidere se configurarlo per la schermata di blocco o la home e premere "Imposta".

Su iPhone:

Aprire l'app Impostazioni. Selezionare "Sfondi". Cliccare su "Aggiungi nuovo sfondo". Trovare e selezionare l'immagine scelta. Personalizzare le impostazioni, infine cliccare su "Aggiungi" e selezionare "Imposta come sfondo".

Questa nuova collezione di sfondi promette di arricchire l'esperienza utente del Pixel 9a, offrendo un'opzione di maggior personalizzazione e freschezza visiva. Nel frattempo, gli utenti possono scoprire come questi nuovi design si adattano al loro stile personale e alle loro preferenze.