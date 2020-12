Una nuova Apple TV nel 2021? Secondo le indiscrezioni potrebbe avere il chip A14

Tra le tante novità a cui sta lavorando Apple, ci sarebbe anche una nuova TV con caratteristiche decisamente interessanti. L’indiscrezione viene riportata da Mark Gurman di Bloomberg, che parla di una nuova Apple TV con un focus di gaming più forte, un telecomando aggiornato e un nuovo processore. Sempre secondo Gurman, il gigante di Cupertino dovrebbe lanciare questa Apple TV nel 2021, anche se non è chiaro in quale periodo.

Gurman aveva parlato proprio delle caratteristiche di questo telecomando che dovremmo trovare nella nuova Apple TV, dotato di funzionalità che consentiranno di trovare facilmente il dispositivo. Inoltre, sempre stando alle voci, Apple potrebbe introdurre un controller di gioco dedicato per la Apple TV, anche se su questo aspetto i dettagli sono ancora molto scarsi.

All’inizio di quest’anno, un leaker noto come “Fudge” su Twitter ha indicato che Apple avrebbe cominciato a lavorare su alcuni prototipi dei nuovi modelli di Apple TV, dotati di varianti dei chip A12 e A14, in modo tale da garantire prestazioni più veloci; se l’ipotesi dovesse essere confermata, resterebbe da capire se la società californiana punterà tutto su un solo chip o se invece rilascerà due modelli diversi. Fudge ha inoltre aggiunto che Apple sta pensando di portare i giochi da console di un certo livello sul suo servizio Apple Arcade (che potrebbe non funzionare con i modelli Apple TV esistenti, ndr).

Le indiscrezioni riferiscono anche che la nuova Apple TV dovrebbe avere opzioni di capacità di archiviazione da 64 GB e 128 GB, più elevate rispetto ai 32 GB e 64 GB dell’attuale modello 4K di Apple TV, rilasciato più di tre anni fa. I tempi sembrano maturi per il lancio di una nuova Apple TV: nelle prossime settimane dovrebbe emergere qualche dettaglio più concreto.

Fonte MacRumors