Nubia Watch, presentato il nuovo smartwatch: display flessibile da 4,01”, Wear 2100 e batteria da 420 mAh

L’attenzione era interamente catalizzata sul lancio del Red Magic 5S, il nuovo gaming phone dell’azienda dotato di ottime caratteristiche hardware e un eccellente sistema di raffreddamento. Tuttavia, nell’evento tenutosi ieri, Nubia ha presentato anche altri prodotti, a cominciare dal Nubia Watch.

Si tratta di una nuova variante dello smartwatch Nubia Alpha lanciato lo scorso anno, e stando alle specifiche sembra che il marchio di proprietà di ZTE sia riuscito a introdurre miglioramenti di rilievo.

Le specifiche tecniche del Nubia Watch includono un display OLED flessibile da 4,01 pollici (960×192 pixel) con densità di pixel di 244ppi. Il nuovo prodotto è alimentato con un processore Qualcomm 8909W (Snapdragon Wear 2100) associato a 1 GB di RAM e 8 GB di spazio di archiviazione. Le dimensioni del dispositivo sono 125×41,5×14,2 mm, mentre il peso complessivo è 98 grammi.

Le opzioni di connettività includono supporto eSIM 4G, GPS integrato, Bluetooth, Wi-Fi e altro ancora. Il nuovo smartwatch di Nubia ha una batteria da 420 mAh che dovrebbe riuscire a garantire 36 ore di autonomia con un utilizzo regolare e 6 giorni e mezzo in standby. Il Nubia Watch è inoltre dotato di un cinturino in silicone e un quadrante in lega di alluminio. Tra i sensori presenti a bordo del prodotto spicca ovviamente quello relativo al monitoraggio della frequenza cardiaca, che riesce a fornire anche dati molto esaustivi sulla qualità del sonno e sull’allenamento.

Il Nubia Watch ha un prezzo di partenza di 1.799 Yuan, circa 218 euro al cambio. Sarà in vendita in Cina il 5 agosto nelle opzioni di colore Nero, Rosso e Verde. Nubia non ha ancora comunicato l’eventuale disponibilità internazionale dello smartwatch: ne sapremo di più nei prossimi giorni.

Durante l’evento, Nubia ha svelato anche gli auricolari Bluetooth Red Magic TWS, anch’essi pensati appositamente per il gaming. Supportano una latenza da 39 millisecondi a 60 millisecondi per una migliore sincronizzazione dei giochi e assicurano fino a 20 ore di riproduzione. Presente anche qui un sistema di raffreddamento per mantenere gli auricolari a temperatura normale anche durante le sessioni di gioco più intense. Il prezzo stabilito da Nubia per queste cuffie è di 299 Yuan (circa 36 euro).

