Nubia Red Magic 5S, ufficiale il nuovo gaming phone: Snapdragon 865 e ottimo sistema di raffreddamento

Dopo tante indiscrezioni e voci, finalmente il Nubia Red Magic 5S è realtà. L’ultimo gaming phone Red Magic è stato lanciato proprio ieri dal marchio di proprietà di ZTE, e va ad unirsi agli altri due telefoni pensati e realizzati appositamente per i videogiocatori, ovvero Red Magic 5G e Red Magic 5G Lite. Le caratteristiche del Nubia Red Magic 5S sono molto interessanti, sia a livello hardware che in termini di “raffreddamento”, proprio per consentire agli utenti di vivere la migliore esperienza di gioco possibile.

Venendo subito alle specifiche tecniche di questo nuovo prodotto, Nubia Red Magic 5S funziona con Android 10 come sistema operativo, con personalizzazione Nubia UI (Red Magic OS). Il telefono è dotato di un display AMOLED Full HD + da 6,65 pollici (1.080×2.340 pixel) con proporzioni 19,5: 9, frequenza di aggiornamento di 144Hz e frequenza di risposta al tocco di 240Hz. Il display ha anche la certificazione TUV Rheinland e fino a 4.096 livelli di regolazione automatica della luminosità.

Nubia Red Magic 5S è inoltre alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 865 octa-core che ha una velocità di clock massima di 2,84 GHz, abbinata a una RAM LPDDR5 fino a 16 GB e un massimo di 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1 che non supporta l’espansione tramite una scheda microSD.

Per quanto riguarda il comparto foto, Nubia Red Magic 5S è caratterizzato da una tripla fotocamera posteriore, con un sensore primario Sony IMX686 da 64 megapixel insieme a un obiettivo f / 1.8, abbinato a un sensore secondario da 8 megapixel con un obiettivo ultra grandangolare da 120 gradi e un sensore macro da 2 megapixel. Il telefono è inoltre dotato di una fotocamera anteriore da 8 megapixel.

Le opzioni di connettività includono 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth v5.1, GPS / A-GPS, USB Type-C e un jack per cuffie da 3,5 mm. I sensori di bordo includono un accelerometro, un sensore di luce ambientale, un giroscopio, un magnetometro e un sensore di prossimità, oltre ad un sensore di impronte digitali in-display.

Come accennato, Nubia ha fornito il suo sistema proprietario ICE 4.0 che utilizza una combinazione di raffreddamento termico e ad aria per ridurre la generazione di calore. Il nuovo gaming phone dispone quindi di una ventola centrifuga accoppiata a un dissipatore di calore argentato. Inoltre, a bordo del prodotto è presente un tubo di raffreddamento a liquido a forma di L per dissipare il calore dai vari componenti. Red Magic 5S è infine equipaggiato con una batteria da 4.500 mAh che supporta una ricarica rapida raffreddata ad aria da 55W.

Il prezzo di Nubia Red Magic 5S è stato fissato a 3.799 Yuan (circa 461 euro) per la variante di archiviazione da 8 GB RAM e 128 GB di storage, mentre l’opzione 12 GB RAM + 256 GB ha un prezzo di partenza di 4.399 Yuan (circa 534 euro). Infine, la variante con 16 GB di RAM + 256 GB viene venduta a 4.999 Yuan (circa 607 euro). Il telefono ha un’opzione colore Ice Wind Silver che non è disponibile con il modello di fascia alta, mentre la colorazione Cyber ​​Neon è limitata alle versioni da 12 GB e 16 GB di RAM. La vendita in Cina prenderà il via sabato 1 agosto, mentre in Italia dovrebbe arrivare a settembre.

Fonte Gadgets360